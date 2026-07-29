Celtic-Milan, un Odogu tutto nuovo: ecco cosa è saltato alla vista. Svolta con Amorim?

Il Milan si appresta a giocare altre amichevoli nel prossimo mese di agosto: Milan-Inter prevista il 5 agosto ore 13 a Perth. Poi Milan-Chelsea l'8 agosto alle 14 e infine il 15 agosto alle ore 16:45 contro il Manchester United.

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La sorpresa David Odogu: da oggetto misterioso a risorsa per Amorim

Pochi giorni fa abbiamo visto il debutto non ufficiale del Milan guidato da Ruben Amorim: 2-2 contro il Celtic in una partita divisa perfettamente a metà. Nel primo tempo il Diavolo ha fatto fatica e creato poco, regalando due gol agli avversari con errori nell'impostazione dal basso. La ripresa completamente diversa: cambio di passo di tutto il Milan con due reti segnate da. In generale un buon Diavolo, nonostante tutti i carichi di lavoro.Chi ha giocato nella ripresa è David Odogu . Il difensore classe 2006, arrivato l'ultimo giorno di mercato estivo dello scorso anno dal Wolfsburg, è stato un oggetto misterioso dello scorso anno visto che non è praticamente mai sceso in campo con il Milan di Allegri. Qualcosa potrebbe cambiare con Amorim in panchina?

Contro il Celtic David Odogu è sembrato molto più pronto a livello fisico rispetto alla scorsa stagione: evidente che un anno di lavoro a Milanello ha dato i suoi frutti. Nei minuti in campo contro il Celtic si è visto un difensore pronto anche a farsi vedere in fase offensiva.

Le caratteristiche tecniche di Odogu e i piani tattici di Ruben Amorim

Sotto questo punto di vista abbiamo notato un calciatore dotato di un buon passo e un buon spunto per far ripartire subito l'azione. Buone capacità anche di gestione dal basso del pallone e ottimi passaggi anche se brevi: nel Milan di Amorim servono difensori in grado di smistare la palla e impostare dal basso. Quello che ha impressionato di più in questi minuti è la bravura negli interventi in anticipo e la capacità di saper leggere molto bene le situazioni.

Da capire ancora quale sarà il futuro di Odogu, visto che un prestito per giocare con continuità è ancora possibile: la scelta spetta ad Amorim che sta valutando tutti in questi giorni di raduno.