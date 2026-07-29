Il Milan si trova in questo momento a Perth per la seconda parte del raduno: Ruben Amorim sta working con la squadra a sua disposizione in attesa che rientrino tutti i nazionali che sono stati impegnati con i Mondiali 2026. Il Diavolo giocherà il prossimo 5 agosto un'amichevole molto suggestiva contro l'Inter: un derby è sempre un derby, anche se si tratta banalmente di calcio d'agosto.

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La sorpresa Alphadjo Cissè: dall'infortunio all'ottimo esordio col Celtic

Sarà però interessante per capire come sta il Milan dopo altri giorni di lavoro. In più ci potrebbe essere l'esordio non ufficiale di Gonçalo Ramos che presto raggiungerà la squadra rossonera.Chi ha già esordito con il Diavolo è il giovane talento Alphadjo Cissè : comprato dal Milan a gennaio dal Verona, è rimasto fino a fine stagione in prestito al Catanzaro, dove però non ha potuto giocare la seconda parte dell'anno per un grave infortunio. Strappo degli adduttori per il quale si è dovuto anche operare.

Cissè è tornato da poco tempo a lavorare in gruppo con la squadra e quindi è ancora lontanissimo dal 100% a livello fisico: carichi di lavoro estivi e partenza a rilento visto l'infortunio alle spalle. Nonostante tutte queste premesse, Alphadjo Cissè è stato tra i più brillanti e interessanti giocatori da seguire durante Celtic-Milan 2-2.

Pochi minuti in campo per il trequartista italiano, proprio perché aveva pochi allenamenti nelle gambe con la squadra. Nonostante questo, il classe 2006 è entrato in campo con lo spirito giusto e ha messo qualità che si vedono subito:

Tocco di palla davvero ottimo,

Scatto importante sul breve,

Una capacità di saltare il difensore davvero letale.

Le doti tattiche apprezzate da Amorim e il futuro del Milan

In più si è vista una propensione a scendere sulla linea dei centrocampisti per legare la manovra offensiva.

Seguiremo ancora con più curiosità il derby contro l'Inter dove Alphadjo Cissè potrebbe giocare ancora più minuti. Potrebbe essere una delle sorprese stagionali del Milan e un altro giovane talento italiano su cui costruire il futuro del club insieme a Comotto e Camarda.