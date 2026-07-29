Milan, ufficiale il colpo Sankhoun Diawara: dove giocherà, numero di maglia e le prime parole

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sankhoun Diawara: terzo colpo del mercato rossonero
Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM
Terzo colpo del calciomercato estivo del Milan: dopo l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per l'attacco (più di 70 milioni di euro investiti) e Mario Gila per la difesa (30 milioni alla Lazio), il Diavolo ufficializza anche l'arrivo di Sankhoun Diawara dall'ESTAC Troyes. Il costo dovrebbe essere sui 3 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita futura.
I dettagli del contratto e la storia di DiawaraIl Milan ha comunicato i dettagli del contratto firmato dal difensore classe 2006:
"Fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento contrattuale".
Nel comunicato è presente anche una breve descrizione della carriera calcistica del difensore:
"Cresce calcisticamente in Francia nei settori giovanili del FC Solitaires Paris e del CA Paris-Charenton, prima di approdare, nel 2020, nel vivaio del Troyes".
Esordio in Prima Squadra nel novembre 2024 in Coppa di Francia. Nella stagione successiva colleziona 17 presenze tra campionato e coppa nazionale, contribuendo alla promozione del Troyes in Ligue 1. Una nota importante: non ci sono riferimenti al progetto Milan Futuro nel comunicato del club. Chiaro quindi che Sankhoun Diawara va a rinforzare direttamente la rosa di Ruben Amorim.
Le caratteristiche tecniche e la scelta della maglia numero 13Qualche caratteristica tecnica descritta sempre nel comunicato:
"Difensore mancino, Diawara abbina qualità tecniche, forza fisica e personalità, caratteristiche che ne fanno un giovane di grande prospettiva, già protagonista del calcio professionistico francese e pronto a proseguire il suo percorso in rossonero".
Chiusura finale sul numero di maglia scelto dal giovane difensore francese, ovvero la numero 13. Non una maglia 'banale' visto che è stata vestita da un difensore molto importante nella storia del club rossonero, ovvero Alessandro Nesta. Nelle stagioni più recenti, la maglia numero 13 è stata indossata anche da Alessandro Romagnoli, l'ultimo capitano ad alzare lo Scudetto con il Milan.
Le prime parole in rossoneroNel post social con cui il Milan ha ufficializzato l'acquisto, Sankhoun Diawara ha parlato anche per la prima volta da giocatore rossonero:
"Credo che il giorno in cui vedrò San Siro rimarrà impresso per sempre nella mia mente. Non vedo l'ora di esordire e di incontrare i tifosi rossoneri, i compagni di squadra e tutto lo staff. Amo il calcio fin da quando ero piccolo e, poco alla volta, sto realizzando il mio sogno di bambino. Sono nato con un pallone tra i piedi, ogni volta che entro in campo lo faccio per dare il 200%".
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