Calciomercato, Milan attento ai segnali: il campo ha parlato. Tre colpi obbligatori per Amorim

Il Milan ha giocato la sua prima partita della pre-stagione estiva in vista del 2026-27: un 2-2 contro il Celtic che ha lasciato dei segnali molto importanti anche per il mercato che dovrà ancora fare il Diavolo di Ruben Amorim. Lo sapevamo già che l'allenatore portoghese ha bisogno di calciatori con caratteristiche specifiche per il suo 3-4-2-1 e si è notato subito dai primi palleggi visti in campo, anche se si tratta solo di calcio di luglio.

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Reparto per reparto: l'analisi tattica dei rossoneri

Partiamo dalla difesa: i rossoneri, in questo momento, possono contare solo su Mario Gila per impostare dal basso. Si è notato subito che uno dei diktat del calcio dell'allenatore portoghese sia quello di creare azioni offensive a partire proprio dalla circolazione del pallone dalla difesa. Tomori, Gabbia e anche Pavlović hanno tutti caratteristiche diverse. Durante il mercato estivo il Milan dovrà cercare un altro difensore centrale, che possa gestire la circolazione del pallone dal basso. Un leader del reparto con i piedi buoni da accoppiare con Gila, lasciando un giocatore meno tecnico come Pavlović sulla sinistra.

L'analisi ravvisata sul terreno di gioco si sviluppa su tre fronti principali:

La mediana : in mezzo al campo mancano ancora Rabiot e Modrić che, sulla carta, partono ancora come i titolari del centrocampo, con Jashari e Comotto alle spalle.

: in mezzo al campo mancano ancora Rabiot e Modrić che, sulla carta, partono ancora come i titolari del centrocampo, con Jashari e Comotto alle spalle. Gli esterni : abbiamo visto come l'entrata in campo di Chukwueze abbia cambiato completamente l'attacco del Milan. Ad Amorim servono esterni che sappiano fare la doppia fase e che siano anche determinanti in attacco, con dribbling secchi a creare superiorità numerica e che siano in grado anche di servire i compagni in area di rigore. Sul lato sinistro del campo Bartesaghi ha fatto fatica, mentre Athekame non sembra ancora pronto: il Milan dovrebbe intervenire anche in questo ruolo, cercando un profilo più pronto per quanto richiesto da Amorim.

: abbiamo visto come l'entrata in campo di Chukwueze abbia cambiato completamente l'attacco del Milan. Ad Amorim servono esterni che sappiano fare la doppia fase e che siano anche determinanti in attacco, con dribbling secchi a creare superiorità numerica e che siano in grado anche di servire i compagni in area di rigore. Sul lato sinistro del campo Bartesaghi ha fatto fatica, mentre Athekame non sembra ancora pronto: il Milan dovrebbe intervenire anche in questo ruolo, cercando un profilo più pronto per quanto richiesto da Amorim. L'attacco e le sottopunte: Francesco Camarda ha dato segnali importanti e potrebbe essere la punta ideale per essere il vice di Ramos in questa stagione. Forse potrebbe servire una terza opzione più esperta, ma non è certamente una priorità ad oggi.

I tre colpi obbligatori per il 3-4-2-1 di Amorim

Il ruolo che deve essere rinforzato è il trequartista: ad Amorim serve un giocatore con passo, qualità e uno contro uno ottimo da inserire a destra dietro la prima punta, con Pulisic che giocherebbe a sinistra. Serve un calciatore di piede mancino che possa dialogare con i compagni di reparto e che possa rientrare sul piede forte per tirare anche da lontano.

Un trequartista, un difensore centrale che sappia impostare e un esterno tuttofare: questi sono i tre colpi quasi obbligatori che il Milan deve chiudere in questa sessione di calciomercato.