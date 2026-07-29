Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM

Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: Rafael Leão vede la Turchia. C'è l'offerta e la trattativa è iniziata. Tutte le amichevoli di Amorim e dove vederle. Parla Matteo Gabbia da Perth. Clamorosa indiscrezione sul futuro di Theo Hernández. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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Milan, parla Gabbia

"Sicuramente è un qualcosa di importante. Cardinale è una persona molto ambiziosa e pretende anche da noi il massimo perché rispetto alle ultime stagioni vuole cambiare marcia".

A parlare proprio dell'impatto di Gerry Cardinale ci ha pensato il difensore del Milan, in una sua intervista a

Il difensore rossonero ha parlato anche della possibilità di vincere la seconda stella in questa stagione:

"Penso di conoscere l’ambiente in cui sono e la società che rappresento. Chiunque indossi questa maglia ha l’obbligo di fare il massimo ovvero affrontare ogni partita per cercare di vincerla. Non si potrà sempre conquistare i tre punti, ma il nostro obiettivo deve essere quello di ottenere il meglio e toglierci belle soddisfazioni".

Amichevoli Milan, ecco dove vederle tutte

In Australia ci sarà il derby contro l'Inter il prossimo 5 agosto .

il prossimo . L' 8 agosto sfida contro il Chelsea a Jakarta .

sfida contro il . Infine partita contro il Manchester United in data 15 agosto a Breslava.

Il Milan è al lavoro a, dove oggi arriveranno anche. Ecco tutte le prossime amichevoli del club rossonero:

Ecco anche le informazioni su dove vederle in TV:

Milan-Inter : 5 agosto ore 13 (italiane). Visibile su Dazn e Sky Sport 1 .

: 5 agosto ore 13 (italiane). Visibile su e . Milan-Chelsea : 8 agosto ore 14 (italiane). Visibile su Dazn e Sky Sport Calcio .

: 8 agosto ore 14 (italiane). Visibile su e . Manchester United-Milan: 15 agosto ore 16:45 (italiane). Visibile su Dazn e Sky Sport Calcio.

Come riportato da Gazzetta.it, non ci sarà più la partita a porte chiuse contro il Perth Glory: Amorim ha preferito programmare un'altra sessione di allenamento per la squadra rossonera.

Leão e la Turchia

Come scrivenon c'è nulla di fatto tra il Milan e il Fenerbahçe. Nell'incontro avvenuto ieri sono state gettate le basi per una trattativa che potrà continuare anche a distanza.

Il Milan chiede 60 milioni di euro per cedere Leão, mentre il club turco ne ha offerti 40 milioni. Si potrebbe trovare l'intesa a circa 50 milioni di euro, magari lavorando sui possibili bonus dell'operazione. Resta in corsa anche il Galatasaray, mentre sembra improbabile una possibile permanenza in rossonero dell'attaccante portoghese.

Per il Milan questa operazione resta totalmente prioritaria: la cessione del portoghese permetterebbe al club di investire soldi importanti per un ruolo cruciale nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Parliamo del trequartista offensivo di piede mancino che ancora manca in rosa e che potrebbe essere davvero fondamentale.

Bomba Theo Hernández

Dopo una stagione lontano dal calcio europeo,potrebbe tornare durante questa sessione di calciomercato: questa è la bomba lanciata da. Il suo agente Manuel García Quilón l’ha proposto ae potrebbe essere un'occasione di mercato, visto che potrebbe partire in prestito alle giuste condizioni.

Resta comunque un'operazione complessa: il francese all'Al-Hilal guadagna 20 milioni di euro a stagione, cifra impossibile per il calcio italiano. Theo Hernández è stato un grandissimo calciatore per il Milan fondamentale per la conquista dell'ultimo Scudetto rossonero.

34 gol e 45 assist totali in 262 presenze con il Milan: numeri altissimi per un terzino sinistro. Amore finito la scorsa estate: cessione per circa 25 milioni di euro all'Al-Hilal. Dopo una sola stagione, il francese potrebbe tornare in Europa: improbabile pensare a un Milan-bis.