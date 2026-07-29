Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM

Il Milan è al lavoro a Perth, dove oggi arriveranno anche Rafael Leão e Gonçalo Ramos: da domani inizieranno a lavorare con la squadra in vista delle prossime amichevoli. In Australia ci sarà il derby contro l'Inter il prossimo 5 agosto. L'8 agosto sfida contro il Chelsea a Jakarta e infine partita contro il Manchester United in data 15 agosto a Breslava.

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Amichevoli estive Milan 2026: date, orari e dove vederle in TV

Milan-Inter : 5 agosto ore 13 (italiane). Visibile su Dazn e Sky Sport 1 .

: 5 agosto ore 13 (italiane). Visibile su e . Milan-Chelsea : 8 agosto ore 14 (italiane). Visibile su Dazn e Sky Sport Calcio (sarà trasmessa in chiaro sul NOVE) .

: 8 agosto ore 14 (italiane). Visibile su e . Manchester United-Milan: 15 agosto ore 16:45 (italiane). Visibile su Dazn e Sky Sport Calcio.

Ecco tutti i dettagli anche su dove vedere tutte le partite:

Come riportato da Gazzetta.it, non ci sarà il test contro il Perth Glory che era stato programmato il primo agosto a porte chiuse. Questo perché Amorim ha preferito sostituire la gara con un allenamento. La rosea aggiunge che presto arriverà in raduno anche il difensore francese Diawara, arrivato dal Troyes: sta completando i documenti per il visto e appena possibile partirà per Perth.

I fari su Gonçalo Ramos e l'assetto tattico di Amorim

Tutti test molto importanti per il Milan: sarà molto curioso vedere in campo il nuovo colpo Ramos, che sarà il perno dell'attacco dei rossoneri per il presente e per il futuro.

Sarà interessante vedere anche come giocherà Nkunku nel 3-4-2-1 di Amorim: il francese non ha giocato contro il Celtic per un colpo subito, ma ci sarà già contro l'Inter. Sulla carta, l'ex Chelsea ha le qualità ideali per giocare al meglio nel contesto calcistico dell'allenatore portoghese. Nkunku è un trequartista brevilineo, bravissimo nell'uno contro uno e dotato di grande tecnica. Tutto quello che chiede Amorim dalle sue sottopunte.