I rossoneri hanno raggiunto l'hotel in Australia dopo uno scalo di 5 ore a Dubai. Sabato il test a porte chiuse contro il Perth Glory. Le ultime news
Il Milan è arrivato a Perth per la prima parte della tournée: quanti autografi per Amorim!
È ufficialmente iniziata l'avventura australiana del nuovo Milan di Rúben Amorim. Nella serata di ieri, la spedizione rossonera ha raggiunto l'hotel di Perth (Western Australia) che farà da quartier generale per i prossimi 10 giorni. Ad accogliere la squadra all'arrivo c'era una calorosa rappresentanza di circa cento tifosi del "Milan Club Perth". Nonostante la stanchezza per un volo lunghissimo, reso ancora più estenuante da uno scalo forzato di cinque ore a Dubai per problemi aeroportuali, il tecnico e i calciatori si sono concessi a lungo per selfie e autografi.
Tournée Milan in Australia: il programma tra conferenza e primi allenamentiLa mattinata odierna si è aperta con i primi impegni istituzionali. Si è tenuta infatti la conferenza stampa ufficiale che ha visto protagonisti mister Amorim, il difensore Matteo Gabbia e Rita Saffioti, vice Primo Ministro, Tesoriere e Ministro dei Trasporti, Sport e Tempo Libero della Western Australia. Nelle prossime ore vi riporteremo tutte le dichiarazioni integrali. Subito dopo i media, per i rossoneri è tempo di scendere in campo: oggi è previsto il primo allenamento sul suolo australiano per iniziare la preparazione atletica in vista dei prossimi impegni sul campo.
Test a porte chiuse con il Perth Glory: spazio ai giovani e focus su CissèIl focus del lavoro settimanale è tutto rivolto al primo test match della tournée, che si disputerà a porte chiuse sabato 1° agosto alle ore 12:20 italiane (le 18:20 locali) contro i padroni di casa del Perth Glory. Sarà un'occasione d'oro per vedere all'opera i tanti ragazzi del settore giovanile aggregati alla prima squadra. Tra i profili da seguire con maggiore attenzione c'è sicuramente Alphadjo Cissè, reduce da un ottimo impatto nei quindici minuti finali disputati nell'amichevole di Glasgow contro il Celtic.
Fattore portoghese: quando arrivano Rafael Leão e Gonçalo Ramos?Difficilmente si vedranno in campo i pezzi pregiati del reparto offensivo in questo primo test. I due attaccanti portoghesi, Rafael Leão (al centro delle note vicende di mercato) e il nuovo acquisto Gonçalo Ramos, sono infatti attesi in ritiro soltanto nella giornata di domani. Per loro scatterà un programma di riatletizzazione personalizzato per smaltire le fatiche post-Mondiali, prima di essere inseriti gradualmente nelle rotazioni tattiche del 3-4-2-1 di Amorim.
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