È ufficialmente iniziata l'avventura australiana del nuovo Milan di Rúben Amorim. Nella serata di ieri, la spedizione rossonera ha raggiunto l'hotel di Perth (Western Australia) che farà da quartier generale per i prossimi 10 giorni. Ad accogliere la squadra all'arrivo c'era una calorosa rappresentanza di circa cento tifosi del "Milan Club Perth". Nonostante la stanchezza per un volo lunghissimo, reso ancora più estenuante da uno scalo forzato di cinque ore a Dubai per problemi aeroportuali, il tecnico e i calciatori si sono concessi a lungo per selfie e autografi.

Tournée Milan in Australia: il programma tra conferenza e primi allenamenti

Test a porte chiuse con il Perth Glory: spazio ai giovani e focus su Cissè

Fattore portoghese: quando arrivano Rafael Leão e Gonçalo Ramos?

La mattinata odierna si è aperta con i primi impegni istituzionali. Si è tenuta infatti la conferenza stampa ufficiale che ha visto protagonisti mister Amorim, il difensore, vice Primo Ministro, Tesoriere e Ministro dei Trasporti, Sport e Tempo Libero della Western Australia. Nelle prossime ore vi riporteremo tutte le dichiarazioni integrali. Subito dopo i media, per i rossoneri è tempo di scendere in campo: oggi è previsto il primo allenamento sul suolo australiano per iniziare la preparazione atletica in vista dei prossimi impegni sul campo.Il focus del lavoro settimanale è tutto rivolto al primo test match della tournée, che si disputerà a porte chiuse(le 18:20 locali) contro i padroni di casa del. Sarà un'occasione d'oro per vedere all'opera i tanti ragazzi del settore giovanile aggregati alla prima squadra. Tra i profili da seguire con maggiore attenzione c'è sicuramente, reduce da un ottimo impatto nei quindici minuti finali disputati nell'amichevole di Glasgow contro il Celtic.Difficilmente si vedranno in campo i pezzi pregiati del reparto offensivo in questo primo test. I due attaccanti portoghesi,(al centro delle note vicende di mercato) e il nuovo acquisto, sono infatti attesi in ritiro soltanto nella giornata di domani. Per loro scatterà un programma di riatletizzazione personalizzato per smaltire le fatiche post-Mondiali, prima di essere inseriti gradualmente nelle rotazioni tattiche del 3-4-2-1 di Amorim.