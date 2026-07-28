Il centrale mancino classe 2006 arriva per 3 milioni di euro più bonus. Contratto fino al 30 giugno 2031: crescerà alle spalle di Strahinja Pavlović
Sankhoun Diawara nuovo difensore del Milan: ecco chi è
Il calciomercato estivo del Milan non si ferma ai soli grandi nomi e accelera con decisione sulla linea verde. È atteso nella giornata di oggi a Milano, intorno alle ore 12:00, il difensore francese di origini senegalesi Sankhoun Diawara. Il centrale mancino, classe 2006, arriva a titolo definitivo dal Troyes per una cifra pari a 3 milioni di euro, a cui si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita a favore del club francese.
Calciomercato Milan: il programma delle visite mediche di DiawaraL'iter burocratico del giovane difensore seguirà la classica tabella di marcia dei nuovi acquisti rossoneri. Diawara sosterrà i primi test clinici presso la clinica "La Madonnina", per poi spostarsi al "Centro Ambrosiano" per ottenere l'idoneità sportiva. Nel tardo pomeriggio è previsto il consueto salto a "Casa Milan" per siglare l'accordo formale con la dirigenza di Via Aldo Rossi.
Caratteristiche tattiche e gerarchie: crescerà dietro PavlovićDiawara si legherà al Milan con un contratto quinquennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2031. Il suo profilo risponde a una precisa strategia di programmazione:
- Ruolo principale: difensore centrale mancino, forte fisicamente e abile nell'anticipo.
- Variante tattica: duttilità che gli permette di agire anche come terzino sinistro.
- Gerarchie: arriva per studiare e crescere alle spalle di un elemento d'esperienza come Strahinja Pavlović.
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Il bilancio degli acquisti del Milan e i prossimi passi sul mercatoTecnicamente, l'innesto di Diawara rappresenta il quarto acquisto della sessione estiva rossonera, dopo gli arrivi ufficiali di Gonçalo Ramos dal PSG, di Mario Gila dalla Lazio e il rinnovo annuale di Luka Modrić. Questo tassello di prospettiva blinda la difesa di mister Rúben Amorim, ma il mercato del Diavolo non finisce qui. Una volta definita la complessa cessione di Rafael Leão (che va verso il Fenerbahçe), la dirigenza rossonera disporrà del tesoretto necessario per piazzare gli ultimi colpi e completare definitivamente l'organico.
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