Il calciomercato estivo del Milan non si ferma ai soli grandi nomi e accelera con decisione sulla linea verde. È atteso nella giornata di oggi a Milano, intorno alle ore 12:00, il difensore francese di origini senegalesi Sankhoun Diawara. Il centrale mancino, classe 2006, arriva a titolo definitivo dal Troyes per una cifra pari a 3 milioni di euro, a cui si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita a favore del club francese.

Calciomercato Milan: il programma delle visite mediche di Diawara

Caratteristiche tattiche e gerarchie: crescerà dietro Pavlović

Ruolo principale : difensore centrale mancino, forte fisicamente e abile nell'anticipo.

: difensore centrale mancino, forte fisicamente e abile nell'anticipo. Variante tattica : duttilità che gli permette di agire anche come terzino sinistro.

: duttilità che gli permette di agire anche come terzino sinistro. Gerarchie: arriva per studiare e crescere alle spalle di un elemento d'esperienza come Strahinja Pavlović.

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Il bilancio degli acquisti del Milan e i prossimi passi sul mercato

L'iter burocratico del giovane difensore seguirà la classica tabella di marcia dei nuovi acquisti rossoneri. Diawara sosterrà i primi test clinici presso la clinica, per poi spostarsi alper ottenere l'idoneità sportiva. Nel tardo pomeriggio è previsto il consueto salto aper siglare l'accordo formale con la dirigenza di Via Aldo Rossi.Diawara si legherà al Milan con un contratto quinquennale, con scadenza fissata al. Il suo profilo risponde a una precisa strategia di programmazione:Il classe 2006 ha già dimostrato una maturità precoce nell'ultima stagione in, dove ha collezionato 14 presenze (le ultime 12 consecutive da titolare), rivelandosi un tassello prezioso per la promozione del Troyes nella massima serie francese.Tecnicamente, l'innesto di Diawara rappresenta il quarto acquisto della sessione estiva rossonera, dopo gli arrivi ufficiali didal PSG, didalla Lazio e il rinnovo annuale di. Questo tassello di prospettiva blinda la difesa di mister, ma il mercato del Diavolo non finisce qui. Una volta definita la complessa(che va verso il Fenerbahçe), la dirigenza rossonera disporrà del tesoretto necessario per piazzare gli ultimi colpi e completare definitivamente l'organico.