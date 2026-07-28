Sul fronte calciomercato, il Milan guarda con sempre maggiore insistenza al bacino di talenti dell'Est Europa. Le ultime indiscrezioni, rimbalzate direttamente dall'entourage del calciatore, accendono i riflettori su un profilo di grande prospettiva: parliamo di Moris Valinčić, poliedrico difensore croato classe 2002, attualmente in forza alla Dinamo Zagabria.

A fare chiarezza sulla situazione e a confermare l'interesse concreto di via Aldo Rossi è stato l'agente del giocatore, Adrian Aliaj. Il procuratore ha svelato i retroscena di una trattativa che affonda le sue radici nei mesi scorsi e che potrebbe infiammare la seconda parte della sessione estiva rossonera.

I retroscena di Aliaj: contatti avviati e la frenata per infortunio

Secondo quanto ammesso da Aliaj, i primi dialoghi strutturati con la dirigenza del Milan sono iniziati già durante lo scorso. Il profilo del giovane croato aveva convinto a tal punto gli scout da spingere ben due club (tra cui proprio il Diavolo) a pianificare un'operazione strategica per la sessione invernale di riparazione.

Il piano iniziale prevedeva l'acquisto del cartellino a gennaio, lasciando però Valinčić in prestito alla Dinamo Zagabria fino al termine della stagione per permettergli di completare il percorso di maturazione. Tuttavia, un brutto infortunio occorso al ragazzo proprio a ridosso del mercato invernale ha rallentato bruscamente l'intero processo, costringendo le parti a congelare i discorsi formali.

Nessuna offerta ufficiale, ma il prezzo è fissato: servono 15 milioni

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Oggi la situazione è tornata a scaldarsi. L'agente ha precisato che, sebbene l'apprezzamento del Milan resti forte e i contatti siano vivi, la dirigenza milanista - nel frattempo totalmente cambiata nella sua composizione -sul tavolo della Dinamo Zagabria. Il giocatore si è ristabilito fisicamente ed è pronto al grande salto nel calcio che conta, con la Serie A da sempre considerata la sua destinazione preferita.Aliaj ha inoltre tracciato i contorni economici dell'eventuale operazione di mercato. La richiesta della Dinamo Zagabria e la valutazione complessiva del ragazzo si aggirano su cifre importanti: una richiesta diviene considerata una base realistica e congrua per assicurarsi le prestazioni del classe 2002. Una cifra che il Milan valuta attentamente, considerando come serva un rinforzo nel ruolo di esterno destro per ildi