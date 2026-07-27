Milan, la lista dei cedibili. La scelta di Fofana. Santiago Giménez apre alla Lazio. Svolta per Karetsas

Settimana molto importante per il mercato del Milan: i rossoneri si sono mossi ancora alla ricerca di altri profili per rinforzare la squadra di Ruben Amorim. Dopo il colpo Gonçalo Ramos e l'arrivo di Gila, continuano le voci su altri possibili colpi, ma occhio anche alle cessioni in casa del Diavolo. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:

Santiago Giménez, altra pista : per l'attaccante del Milan altra possibilità in Serie A.

: per l'attaccante del Milan altra possibilità in Serie A. Tanti giocatori in uscita : per Amorim sono tanti i giocatori pronti a lasciare il Diavolo.

: per Amorim sono tanti i giocatori pronti a lasciare il Diavolo. Fofana e un futuro da decidere : ecco la volontà del mediano rossonero.

: ecco la volontà del mediano rossonero. Niente Karetsas: sfuma del tutto la possibilità di chiudere per il talento greco.

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Santiago Giménez, c'è anche la Fiorentina

Tanti giocatori in uscita

Il futuro di Fofana da decidere

Karetsas sfuma del tutto

Come scrive il sito calciomercato.com, il Milan vorrebbe incassare circa 30 milioni di euro dalla cessione di Santiago Giménez, con l'agente Pimenta che ha raccolto un forte interesse della Lazio e un sondaggio della Fiorentina. Nuova pretendente dall'Italia per la prima punta messicana, ma la Lazio deve prima cedere un attaccante presente in rosa. Santiago Giménez starebbe aprendo in maniera significativa alla pista che porta alla Capitale, ma il Milan vorrebbe incassare circa una trentina di milioni di euro, difficile che il club di Lotito possa sborsare tanti soldi. Un nodo che si potrebbe sciogliere nel mese di agosto: quasi impossibile pensare che Giménez resti al Milan come terza opzione dell'attacco dietro a Ramos e a Camarda.Tanti i giocatori che potrebbero dire addio al Milan: su Warren Bondo, secondo Nicolò Schira, si stanno muovendo concretamente tre club esteri: Stoccarda, Everton e Eintracht Francoforte. Il centrocampista statunitense(finito anche nel mirino di Leeds United e Ipswich Town) e l'attaccante messicanopiacciono alla Lazio.potrebbero lasciare il club rossonero in estate. Per il Milan resta fondamentale il mercato in uscita: il Diavolo deve prima sfoltire la rosa e incassare un gruzzoletto importante, poi potrà investire pesantemente sul mercato in entrata, alla ricerca dei giusti giocatori per rinforzare la rosa di Ruben Amorim.Secondo Gazzetta.it, Fofana vorrebbe giocare la prossima stagione ancora con il Milan e tornare ad essere protagonista, ma la scelta finale sarà di Amorim. Non ci sono contatti con il Besiktas: la Ligue 1 e la Premier League sono le destinazioni più naturali, ma non ci sono trattative avanzate. Il Milan vorrebbe tra iper cedere il mediano francese. Neldell'allenatore portoghese,partono come titolari. Dietro tantissimi giocatori aspettano il loro destino: Fofana, Loftus-Cheek, Ricci e Musah sono in bilico e potrebbero essere ceduti, mentre Jashari e Comotto spingono per avere minuti importanti in questa stagione.Karetsas e il Milan, un matrimonio che non si farà. Ulteriori dettagli arrivano dal giornalista, secondo il quale il Borussia Dortmund ha raggiunto un accordo con il Genk perpiù una percentuale sulla futura rivendita del cartellino. Conferme sulle cifre e sull'accordo anche dal giornalista di Sky Sport Germania. Sembra quindi del tutto sfumato Karetsas per il Milan. Il Diavolo non ha mai fatto offerte ufficiali per il talento greco e ora deve vendere Leão prima di investire pesantemente su un altro trequartista di piede mancino, giocatore che serve tantissimo al 3-4-2-1 di Ruben Amorim.