Leão resta lo snodo del mercato del Milan: i rossoneri devono chiudere alcune cessioni prima di pensare ad altri investimenti importanti in entrata. Il club ha chiuso Gila e Ramos senza cedere nessuno e investendo più di 100 milioni di euro per due colpi. Ora deve pensare a sfoltire la rosa e a incassare delle cifre consistenti per poi cercare i calciatori giusti per il 3-4-2-1 di Amorim. Il portoghese ha ancora bisogno di rinforzi per giocare al meglio, visto che mancano ancora dei calciatori con le caratteristiche giuste.

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Blitz a Milano: il Fenerbahçe tratta per Rafael Leão

✈️ 🚨 Eccolo! Le immagini dell’arrivo a Milano di Cihan Kamer il delegato del Fenerbache pronto a trattare con il Milan per Rafa Leao https://t.co/cxMp0v5ZAn pic.twitter.com/K3gyTFAn3u — Gianluigi Longari (@Glongari) July 27, 2026

Le cifre dell'affare: la distanza tra domanda e offerta

Ore decisive per il futuro di Rafael Leão: come riportato dal giornalista, il Fenerbahçe è arrivato a Milano per trattare direttamente con il Milan per l'attaccante portoghese. Ecco le immagini dell'arrivo di, delegato del club turco per trattare con i rossoneri.Ulteriori dettagli arrivano dal giornalista: il Fenerbahçe punta a completare il trasferimento di Rafael Leão per una cifra di 40 milioni di euro o inferiore. Vedremo se il Milan si accontenterà di questa cifra o punterà a guadagnare di più.

I dettagli della complessa trattativa economica si dividono così:

Le richieste del Diavolo : la valutazione iniziale del club rossonero potrebbe essere tra i 50 e i 60 milioni di euro .

: la valutazione iniziale del club rossonero potrebbe essere tra i . La concorrenza interna: sull'attaccante portoghese c'è sempre l'interesse del Galatasaray, che però non è ancora entrato in corsa con una trattativa con il Milan.

Per il Diavolo la cessione di Rafael Leão è davvero fondamentale: il club rossonero attende un incasso importante per poi investire pesantemente per un ruolo importantissimo per Amorim, ovvero il trequartista mancino che possa partire sul centrodestra dell'attacco dell'allenatore portoghese. Potrebbero essere ore e giorni fondamentali per stabilire il futuro di Leão che sembra sempre più distante da Milano.