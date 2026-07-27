Il calciomercato attorno a Rafael Leão entra ufficialmente nel vivo. L'attaccante portoghese, classe 1999, sembra essere ormai in uscita dal Milan e le grandi potenze della Süper Lig turca si sono mosse con decisione. Tanto il Galatasaray quanto il Fenerbahçe sono in forte pressing sul giocatore e, proprio in queste ore, stanno arrivando i primi approcci ufficiali per tentare di strappare il numero 10 alla squadra rossonera. A fare il punto dettagliato sulla situazione è l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' in edicola.

Galatasaray e Fenerbahçe all'attacco: formule e cifre sul tavolo

Ieri il Galatasaray ha fatto la prima mossa concreta, presentando sulla scrivania della dirigenza del Milan un'offerta ufficiale per Leão sulla base di. Al momento, tuttavia, il club di Via Aldo Rossi non ha alcuna intenzione di aprire a questa specifica soluzione. La linea societaria del Diavolo è chiarissima: il nativo di Almada partirà soltanto ae la valutazione complessiva del cartellino non deve scendere sotto la rigida soglia deidi euro.

I rossoneri, di conseguenza, non si sono lasciati ingolosire dalla proposta del Galatasaray e restano in attesa di capire quali saranno le prossime mosse dei rivali del Fenerbahçe. I gialloblù di Istanbul, infatti, sono attesi a Milano nel corso di questa settimana per un vero e proprio summit di calciomercato con la dirigenza milanista, con l'obiettivo di imbastire una trattativa vera e propria.

Il muro del Milan e i numeri di Leão in rossonero

Le condizioni di Leão per il trasferimento in Turchia

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Il Fenerbahçe, dal canto suo, vorrebbe provare a convincere il Milan a cedere l'attaccante lusitano per una cifra che si aggira intorno aidi euro. Anche in questo caso, però, come sottolineato dal 'CorSport', per la società meneghina la cifra proposta non è considerata quella giusta. Ad ogni modo, ilper Leão è ufficialmente iniziato, con entrambi i club turchi intenzionati ad accelerare i tempi per il calciatore, pronto a salutare Milano dopo sette stagioni intense, due trofei bacheca (uno Scudetto e una Supercoppa Italiana) e un bottino personale di 80 gol e 65 assist collezionati in 291 partite ufficiali.Dopodomani, mercoledì 29 luglio, Rafael Leão raggiungerà regolarmente il ritiro del Milan a Perth, in Western Australia, per ricominciare la preparazione estiva mettendosi a disposizione del nuovo allenatore Rúben Amorim. Nel frattempo, l'esterno portoghese analizzerà con la massima attenzione insieme al suo entourage tutte le proposte che arriveranno sul tavolo.Da parte del giocatore non esiste una preclusione totale a un eventuale sbarco nel campionato turco. Tuttavia, per accettare il trasferimento, Leão pretende uno, superiore aidi euro stagionali che Galatasaray e Fenerbahçe gli hanno prospettato fino a questo momento nelle prime interlocuzioni.