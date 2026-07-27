Il calciomercato del Milan entra in una fase cruciale: si accendono i riflettori sul futuro di Rafael Leão. L'attaccante portoghese, classe 1999, si trova al centro di un vero e proprio intrigo internazionale. Sebbene il desiderio del numero 10 rossonero sia da sempre quello di misurarsi con il fascino della Premier League inglese o della Liga spagnola, la realtà odierna presenta uno scenario differente. Le uniche offerte concrete e strutturate sul tavolo arrivano, infatti, dalla Süper Lig turca.

Calciomercato Milan: il Fenerbahçe prepara il blitz a Milano

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le quotazioni di un trasferimento di Leão a Istanbul per la stagione 2026-2027 sono in netta ascesa. I segnali inviati dalsono categorici: la dirigenza turca non muoverebbe i propri emissari verso Milano senza la certezza di avere margini concreti di trattativa. Rappresentanti ufficiali del club di Istanbul sono attesi infatti a breve in Italia per avviare i colloqui diretti con il management rossonero.

Il club turco ha già pianificato la strategia economica: sul piatto c'è un'offerta complessiva da 50 milioni di euro, bonus inclusi. Il blitz nella capitale del mercato milanese dovrebbe materializzarsi nella seconda parte della settimana. La tempistica è legata al ritorno del secondo turno preliminare di Champions League che il Fenerbahçe giocherà in Polonia contro il Górnik Zabrze, partendo dal vantaggio di 1-0 dell'andata.

L'ostacolo Champions e il derby di Istanbul con il Galatasaray

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Galatasaray : propone una formula basata sul prestito con semplice diritto di riscatto, opzione che non scalda la dirigenza del Milan.

: propone una formula basata sul prestito con semplice diritto di riscatto, opzione che non scalda la dirigenza del Milan. Fenerbahçe: ha la forza economica per impostare l'operazione a titolo definitivo immediato o, al massimo, tramite un prestito con obbligo di riscatto. Quest'ultima è l'unica formula alternativa accettata dai rossoneri per garantire la monetizzazione del cartellino.

Il raduno a Perth: mercoledì la ripresa con il Milan

Il cammino europeo è l'ago della bilancia per le ambizioni del club e per il gradimento dello stesso Leão. In caso di passaggio del turno, la squadra affronterà la vincente tra Sturm Graz e Hearts, prima dell'ultimo playoff di fine agosto. Rafael Leão ha l'assoluta priorità di giocare la massima competizione europea; proprio su questo fattore fa leva il, rivale storico già qualificato alla fase a gironi, che sta tentando l'inserimento.Esiste tuttavia una netta differenza strategica tra le due pretendenti turche:In assenza di una svolta repentina e imminente nelle prossime ore, il crono-programma del portoghese è già tracciato. Dopodomani,, Rafael Leão si aggregherà ufficialmente al gruppo rossonero a Perth, in Western Australia. Sotto il cielo australiano inizierà la preparazione atletica con il resto della squadra, rimanendo in attesa che i nodi del suo futuro vengano definitivamente sciolti sull'asse Milano-Istanbul.