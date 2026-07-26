Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il Milan sarebbe pronto ad offrire 50 milioni di euro al Manchester City per acquistare Savinho
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM
Dopo gli acquisti di Goncalo Ramos e di Mario Gila, il mercato del Milan è entrato in una fase di stallo. Secondo alcuni media inglesi, tuttavia, Gerry Cardinale starebbe puntando un altro pezzo da novanta per rinforzare la rosa di Ruben Amorim. Il club rossonero si è iscritto nella corsa a Savinho - esterno brasiliano attualmente in forza al Manchester City - e sarebbe pronto a presentare la prima offerta agli inglesi.
I dettagli dell'offerta del Milan per SavinhoSfumato il sogno Phil Foden, c'è un altro giocatore dei 'Citizens' che è finito nei radar del club rossonero. Stando a quanto riportato dal 'The Sun', il Milan sarebbe pronto a trattare con il Manchester City per l'acquisto di Savinho. Secondo il quotidiano britannico, l'affare si potrebbe strutturare su un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 50 e i 55 milioni di euro. L'eventuale ingresso del brasiliano è strettamente legato all'uscita di Rafael Leao: i due giocano nello stesso ruolo e hanno un valore di mercato simile.
Chi è e come giocaMancino naturale, Savinho è un'ala sinistra che fa dell'uno contro uno la sua arma principale. Classe 2004, il Manchester City lo preleva dal Troyes nell'estate del 2024 per 25 milioni di euro, dopo che il brasiliano si era messo in mostra nella stagione in prestito al Girona, conclusa con 11 reti e 10 assist ad appena 18 anni. Nelle 84 presenze collezionate con la maglia dei 'Citizens', il giocatore ha collezionato 7 reti e 16 assist, per un totale di 4.589 minuti in campo. L'annata 2025/2026 è stata tra le meno prolifiche della sua carriera, chiusa con 4 gol e 3 assist in 36 presenze.
La concorrenza del TottenhamIl Milan, però, non è l'unica squadra sulle tracce di Savinho. Secondo 'The Sun', il Tottenham sarebbe in vantaggio nella corsa all'esterno brasiliano, che Roberto De Zerbi avrebbe individuato come innesto ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Gli 'Spurs' hanno già avviato i contatti con l'entourage del giocatore e potrebbero accelerare ulteriormente nei prossimi giorni. Al club rossonero servirà un cambio di passo per superare la concorrenza, altrimenti sarà costretto a virare su altri obiettivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Milan, spunta il super colpo per la fascia: c'è il sondaggio, ma Simeone fissa un prezzo shock
Live
Mercato Milan LIVE | Sulla trequarti Karetsas o Savinho. Leão verso la Turchia
News Calciomercato
Milan, il Fenerbahçe fa sul serio per Leão: blitz a Milano in settimana. La situazione
Ultime Notizie
Milan, il piano del Fenerbahce per Leao. L'esito degli esami di Gila. Maldini lascia la Nazionale?
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti