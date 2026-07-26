Dopo gli acquisti di Goncalo Ramos e di Mario Gila, il mercato del Milan è entrato in una fase di stallo. Secondo alcuni media inglesi, tuttavia, Gerry Cardinale starebbe puntando un altro pezzo da novanta per rinforzare la rosa di Ruben Amorim. Il club rossonero si è iscritto nella corsa a Savinho - esterno brasiliano attualmente in forza al Manchester City - e sarebbe pronto a presentare la prima offerta agli inglesi.

I dettagli dell'offerta del Milan per Savinho

Chi è e come gioca

La concorrenza del Tottenham

Sfumato il sogno, c'è un altro giocatore dei 'Citizens' che è finito nei radar del club rossonero. Stando a quanto riportato dal 'The Sun', ilsarebbe pronto a trattare con ilper l'acquisto di. Secondo il quotidiano britannico, l'affare si potrebbe strutturare su unoneroso confissatoL'eventuale ingresso del brasiliano è strettamente legato all'uscita di: i due giocano nello stesso ruolo e hanno un valore di mercato simile.Mancino naturale,è un'ala sinistra che fa dell'uno contro uno la sua arma principale. Classe 2004, illo preleva dal Troyes nell'estate del 2024 per 25 milioni di euro, dopo che il brasiliano si era messo in mostra nella stagione in prestito al, conclusa conad appena 18 anni. Nelle 84 presenze collezionate con la maglia dei 'Citizens', il giocatore ha collezionato, per un totale di 4.589 minuti in campo. L'annata 2025/2026 è stata tra le meno prolifiche della sua carriera, chiusa conIl, però, non è l'unica squadra sulle tracce di. Secondo 'The Sun', ilsarebbe in vantaggio nella corsa all'esterno brasiliano, cheavrebbe individuato come innesto ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Gli 'Spurs' hanno già avviato i contatti con l'entourage del giocatore e potrebbero accelerare ulteriormente nei prossimi giorni. Al club rossonero servirà un cambio di passo per superare la concorrenza, altrimenti sarà costretto a virare su altri obiettivi.