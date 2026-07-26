Il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu rivela la data in cui il Fenerbahçe dovrebbe presentare la prima proposta ufficiale al Milan per Rafael Leao
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM
Il Fenerbahçe fa sul serio per Rafael Leao. Intervenuto in diretta a 'FF TV', il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu ha svelato la data in cui il club di Istanbul dovrebbe presentare la prima offerta ufficiale al Milan.
Leão-Fenerbahçe, la data dell'offerta ufficiale al MilanQueste le parole di Sabuncuoğlu sull'offerta che il Fenerbahçe sta preparando per convincere il Milan a liberare Leao
“Il Fenerbahçe sta parlando con Leao. Non è ancora stata fatta un'offerta né al giocatore né al Milan. Dopo la partita contro il Górnik Zabrze mi aspetto che esca l'offerta ufficiale del Fenerbahçe sia al giocatore che al Milan”.
Il match tra Fenerbahçe e Górnik si disputerà mercoledì 29 luglio, tra pochi giorni. Di lì a poco dovrebbe arrivare la proposta del club turco.
Il nodo Champions e la concorrenzaLa stagione del Fenerbahce è iniziata in anticipo a causa dei preliminari di Champions League. Per qualificarsi alla massima competizione europea, il club turco dovrà superare tre turni preliminari e un turno di spareggi. Conquistare l'accesso all'Europa che conta sarebbe fondamentale per convincere Leao ad accettare il trasferimento ad Istanbul, sia per il blasone del torneo che per una questione economica.
Il Fenerbahce non è l'unica squadra che sta monitorando Leao. Sulle tracce del giocatore ci sono anche Galatasaray e Roma, ma i 'Canarini Gialli', al momento, sembrano in vantaggio sulla concorrenza.
Leão raffredda la pista sui socialL'account Instagram ufficiale di 'DAZN Portugal' ha pubblicato un post per spiegare come Leao sia ormai a un passo dal vestire la maglia del Fenerbahce. Nei commenti, il giocatore ha smorzato le voci in questo modo: "Sto per iniziare la mia pre-stagione", con tanto di asterisco finale, come a correggere l'informazione riportata dall'emittente portoghese. Si tratta della seconda smentita nel giro di pochi giorni dopo il comunicato ufficiale diramato dal Fenerbahce.
La richiesta del Milan per LeãoIl Milan valuta Leao tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma potrebbe aprire anche in prestito oneroso con obbligo di riscatto. La sensazione, tuttavia, è che la prima offerta del Fenerbahce possa essere leggermente più bassa della cifra chiesta dai rossoneri. Il prossimo 29 luglio il portoghese volerà a Perth, dove si unirà ai compagni per la tournée estiva australiana.
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