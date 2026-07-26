Il Fenerbahçe fa sul serio per Rafael Leao. Intervenuto in diretta a 'FF TV', il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu ha svelato la data in cui il club di Istanbul dovrebbe presentare la prima offerta ufficiale al Milan.

Leão-Fenerbahçe, la data dell'offerta ufficiale al Milan

“Il Fenerbahçe sta parlando con Leao. Non è ancora stata fatta un'offerta né al giocatore né al Milan. Dopo la partita contro il Górnik Zabrze mi aspetto che esca l'offerta ufficiale del Fenerbahçe sia al giocatore che al Milan”.

Queste le parole disull'offerta che ilsta preparando per convincere ila liberare

Il match tra Fenerbahçe e Górnik si disputerà mercoledì 29 luglio, tra pochi giorni. Di lì a poco dovrebbe arrivare la proposta del club turco.

Il nodo Champions e la concorrenza

La stagione delè iniziata in anticipo a causa dei preliminari di Champions League. Per qualificarsi alla massima competizione europea, il club turco dovrà superare tre turni preliminari e un turno di spareggi. Conquistare l'accesso all'Europa che conta sarebbead accettare il trasferimento ad Istanbul, sia per il blasone del torneo che per una questione economica.

Il Fenerbahce non è l'unica squadra che sta monitorando Leao. Sulle tracce del giocatore ci sono anche Galatasaray e Roma, ma i 'Canarini Gialli', al momento, sembrano in vantaggio sulla concorrenza.

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