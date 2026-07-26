Francesco Camarda trascina il Milan nel 2-2 contro il Celtic: rigore e capolavoro di testa. Le parole di Amorim e l'analisi sul futuro
Milan, Riso (agente Camarda): "Rinnovo importantissimo, futuro in rossonero. Prestiti? Poi vediamo" | VIDEO PM
Celtic-Milan 2-2, la prima amichevole estiva del Diavolo di Ruben Amorim ha visto in campo un Milan a due facce: un primo tempo complesso con la squadra del portoghese che non è riuscita a impostare dal basso come chiesto dal suo allenatore. Troppi errori in difesa che hanno regalato i due gol agli avversari.
Lo show di Francesco Camarda contro il CelticChi ha deciso la ripresa è stato Francesco Camarda: l'attaccante rossonero classe 2008 ha giocato 45 minuti molto importanti entrando in campo con uno spirito e un atteggiamento perfetti.
La sua frazione di gara si è sviluppata attraverso due fiammate da vero fuoriclasse:
- Rigore procurato dopo pochi minuti con l'astuzia che serve in questi casi, seguito da una trasformazione dal dischetto perfetta con la conclusione che si è andata a incastonare all'incrocio dei pali;
- Incornata vincente su cross di esterno di Chukwueze, arrivata dopo due movimenti molto interessanti ad attaccare l'area di rigore come una vera prima punta, con Camarda perfetto nell'inserimento sul secondo palo con una torsione di testa ottima a battere il portiere del Celtic.
L'annuncio di Ruben Amorim e le nuove gerarchie
Amorim ha chiarito subito che il classe 2008 farà parte della prima squadra rossonera in questa stagione ed è un segnale chiaro e importante per un giovane che ha bisogno di fiducia massima per crescere al meglio.
D'altronde il Milan deve avere coraggio e dare retta al suo allenatore: con Gonçalo Ramos come perno del reparto offensivo, un profilo come quello di Camarda è veramente perfetto per essere il vice in una stagione che vedrà il Milan giocare anche in Europa League.
Il giovane talento ha l'occasione di lavorare con un grande attaccante e un allenatore che si fida tantissimo di lui. Tutti elementi essenziali per la crescita di un ragazzo dotato di un grandissimo potenziale che ora ha bisogno di sbocciare del tutto.
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