Il Fenerbahçe vuole Leão, ma alle sue condizioni: ecco svelato il piano dei turchi

"Ho fatto la guerra con i miei demoni": la nuova canzone di Leão (girata a San Siro) fa discutere

Continua il calciomercato del Milan che in questo momento è completamente focalizzato sulle possibili cessioni del club: in uscita dai rossoneri resta Rafael Leão. Cedere il portoghese è fondamentale perché potrebbe permettere al Diavolo di investire una cifra importante per un altro colpo nel reparto avanzato.

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La rivelazione di Fanatik: la formula per Rafael Leão

"Il Fenerbahçe vuole prendere in prestito Rafael Leão, per il quale il Milan chiede una cifra di trasferimento vicina ai 60 milioni di euro".

Ad Amorim serve un altro giocatore che possa giocare come sottopunta nel suo 3-4-2-1. Un ruolo chiave nella manovra offensiva dell'allenatore portoghese. Su Leão resta forte l'interesse del Fenerbahçe, anche se non sono arrivate ancora offerte ufficiali ai rossoneri.Il piano del club potrebbe essere molto chiaro e lo riporta il portale turcocon un post sul social X:

Questo potrebbe essere quindi il primo problema per la trattativa di mercato: il Milan ha bisogno di un incasso importante per poi sferrare l'assalto al trequartista offensivo richiesto da Amorim, con Karetsas in testa alla lista.

La strategia del Fenerbahçe per far scendere il prezzo

Fanatik rivela anche perché il club turco non sta portando un assalto diretto all'attaccante del Milan.

Ecco tutti i dettagli:

"La dirigenza gialloblu ritiene che il prezzo del cartellino richiesto per il giocatore portoghese, al quale non è ancora stata fatta un'offerta di questo livello, scenderà verso la metà di agosto".

Per il Milan, quindi, potrebbe essere un 'caso' di mercato molto lungo che potrebbe rallentare sensibilmente anche il mercato in entrata del club, a meno che il Diavolo non decida di investire in almeno un altro colpo a prescindere dalla cessione di Leão. Ricordiamo comunque che il Milan ha già investito più di 100 milioni di euro, senza cessioni, per Gila e Ramos.