Leão, il 'gioco' del Fenerbahçe con un precedente. C'è un fattore determinante

Il calciomercato del Milan ruota attorno a Rafael Leão: cifre, l'ombra del Fenerbahçe e come la cessione sblocca il trequartista per Ruben Amorim
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Resta ancora apertissimo il mercato del Milan: i rossoneri devono muoversi ancora molto sia in entrata che in uscita con un giocatore che in questo momento ha tutti i riflettori su di sé.
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Il retroscena sul Fenerbahçe e la Champions LeagueIeri è arrivato il comunicato proprio di quest'ultimo club a smentire un'offerta da 100 milioni di euro (per cartellino e stipendio) per l'affare, ma questo non vuol dire che non siano interessati a Leão al giusto prezzo, anzi.
Come scrive Il Corriere dello Sport l'interesse del Fenerbahçe per il portoghese è forte, ma prima dovrà vedere se si qualificherà o meno alla prossima edizione della Champions League.
- Il prossimo 29 luglio si giocherà il ritorno del secondo turno delle qualificazioni contro il Górnik Zabrze: il Fenerbahçe ha vinto per 1-0 l'andata.
- Leão piace al Fenerbahçe e lo stesso club turco ha già dimostrato nel recente passato di contraddirsi da solo, come nel caso di Greenwood, smentito con un comunicato l’8 luglio e comprato una settimana dopo per 39 milioni di euro.
La Champions League resta comunque un passaggio importante, sia per convincere il giocatore sia per un fattore meramente economico.
Le conseguenze sui piani tattici di Ruben AmorimIl Milan quindi è ancora in attesa di trovare una soluzione per l'attaccante portoghese: senza la cessione del suo esterno, il Diavolo potrebbe fare fatica a sferrare l'assalto decisivo a un ruolo fondamentale per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim, ovvero il trequartista offensivo che giochi dietro la prima punta. Vedremo se questo snodo si scioglierà presto o se sarà la storia di mercato anche del mese di agosto.
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