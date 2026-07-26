Il Milan è sceso in campo per la prima volta in questo precampionato: 2-2 contro il Celtic in una sfida divisa in due. Un primo tempo abbastanza brutto per i rossoneri, mentre una ripresa ottima nei primi minuti, con una squadra pronta e decisa, specialmente in attacco.

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Il bollettino medico sulle condizioni di Mario Gila

Mario Gila ha riportato un risentimento al retto femorale destro. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni.

Debutto anche per Mario Gila : il difensore pagatoalla Lazio, ha giocato una ventina di minuti prima di fermarsi per un problema muscolare alla gamba. Un momento che ha lasciato tutti i tifosi rossoneri in forte apprensione, visto che Gila è un difensore con caratteristiche uniche nel reparto di Ruben Amorim.Grazie al lavoro di, la redazione diha raccolto tutte le informazioni sullo stato di salute del nuovo colpo dei rossoneri:

Nulla di preoccupante per il difensore spagnolo che dovrebbe partire oggi con la squadra verso Perth dove il Milan giocherà le prossime amichevoli. Da capire se l'ex Lazio salterà comunque le prossime partite della squadra di Amorim, anche solo per precauzione.

L'importanza tattica nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim

Sospiro di sollievo comunque per il Milan: Gila era entrato all'inizio del secondo tempo contro il Celtic e in poco più di 20 minuti aveva dimostrato di essere già in un buono stato di forma.

La sua frazione di gara si è distinta per tre caratteristiche precise:

Grande corsa e intensità atletica sul centro-destra;

e intensità atletica sul centro-destra; Interventi ottimi in anticipo sui trequartisti avversari;

in anticipo sui trequartisti avversari; Un vero e proprio muro nell'uno contro uno difensivo.

Lo spagnolo è davvero fondamentale per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim e sarà uno dei perni del reparto difensivo del portoghese a partire da questa stagione. Da capire comunque se il Milan si muoverà ancora sul reparto in questa sessione di mercato: Tomori potrebbe essere in uscita (piace in Premier League) e anche solo a livello numerico, ad Amorim potrebbe servire un altro elemento per completare il reparto arretrato.