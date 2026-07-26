Infortunio per Mario Gila in Celtic-Milan 2-2: il difensore è uscito per un problema muscolare. Ecco come sta grazie al lavoro di PianetaMilan
Milan, che accoglienza per Gila! Un centinaio di tifosi ad accoglierlo allo store
Il Milan è sceso in campo per la prima volta in questo precampionato: 2-2 contro il Celtic in una sfida divisa in due. Un primo tempo abbastanza brutto per i rossoneri, mentre una ripresa ottima nei primi minuti, con una squadra pronta e decisa, specialmente in attacco.
Il bollettino medico sulle condizioni di Mario GilaGrazie al lavoro di Stefano Bressi, la redazione di PianetaMilan ha raccolto tutte le informazioni sullo stato di salute del nuovo colpo dei rossoneri:
Mario Gila ha riportato un risentimento al retto femorale destro. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni.
Nulla di preoccupante per il difensore spagnolo che dovrebbe partire oggi con la squadra verso Perth dove il Milan giocherà le prossime amichevoli. Da capire se l'ex Lazio salterà comunque le prossime partite della squadra di Amorim, anche solo per precauzione.
L'importanza tattica nel 3-4-2-1 di Ruben AmorimSospiro di sollievo comunque per il Milan: Gila era entrato all'inizio del secondo tempo contro il Celtic e in poco più di 20 minuti aveva dimostrato di essere già in un buono stato di forma.
La sua frazione di gara si è distinta per tre caratteristiche precise:
- Grande corsa e intensità atletica sul centro-destra;
- Interventi ottimi in anticipo sui trequartisti avversari;
- Un vero e proprio muro nell'uno contro uno difensivo.
Lo spagnolo è davvero fondamentale per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim e sarà uno dei perni del reparto difensivo del portoghese a partire da questa stagione. Da capire comunque se il Milan si muoverà ancora sul reparto in questa sessione di mercato: Tomori potrebbe essere in uscita (piace in Premier League) e anche solo a livello numerico, ad Amorim potrebbe servire un altro elemento per completare il reparto arretrato.
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