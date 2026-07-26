Doppia fase e pressing per 90 minuti: ecco l'esterno perfetto per il 3-4-2-1 di Amorim

Il Milan continua a lavorare per quanto riguarda il suo mercato: dopo il doppio investimento per Gonçalo Ramos in attacco e Mario Gila in difesa, il club pensa prima a cedere, ma con un occhio rivolto sempre alle necessità di Ruben Amorim. Il Diavolo ha investito 100 milioni senza cessioni e ora serve sfoltire la rosa e fare cassa prima di pensare ad altri investimenti. L'allenatore portoghese vuole comunque almeno un trequartista offensivo, un altro centrale di difesa e un esterno di centrocampo. Proprio per questo ultimo ruolo spunta un profilo molto interessante: come riportato da Ekrem Konur sul suo account X, ci sarebbe anche il Milan sulle orme di Daniel Svensson. Oltre ai rossoneri c'è l'interesse del Liverpool, della Juventus e del Real Madrid.

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Il prezzo fissato dal club e le caratteristiche di Daniel Svensson

Le statistiche stagionali dell'esterno svedese secondo Sofascore

Proprio per questo la richiesta del Borussia Dortmund non è bassa anzi: il club tedesco chiedeper il suo calciatore. Nel suo contratto non risulta nessuna clausola rescissoria, sarà quindi il club a fare il suo prezzo. Come detto, il Milan ha bisogno di rinforzi per quanto riguarda gli esterni di centrocampo: non bastano i calciatori presenti in rosa visto che il Diavolo giocherà anche in Europa League nella prossima stagione. Un profilo come quello di Daniel Svensson potrebbe essere ideale per il: gioca principalmente come terzino sinistro o esterno a tutta fascia, ma è molto duttile, visto che può giocare anche come interno di centrocampo. Molto bravo a spingere su tutta la fascia e a trovare i compagni di squadra con passaggi precisi e importanti. Possiede una grande resistenza fisica grazie alla quale può garantire la doppia fase per tutta la durata della partita: questo è un fattore determinante per Amorim che vuole intensità e pressing per 90 minuti.In difesa legge la situazione più che avventurarsi in contrasti e in scivolate che potrebbero essere rischiose. Il classe 2002 ha giocato 33 partite in stagione in Bundesliga di cui 27 da titolare con 2452 minuti totali in campo.per l'esterno svedese. 2,7 palloni recuperati di media con 2,8 (48%) duelli vinti a partita e 9,3 possessi persi di media. Questi sono i numeri più interessanti della stagione di Daniel Svensson (tutti i dati dal sito). Per Amorim potrebbe essere un rinforzo davvero fondamentale visto che vuole degli esterni che siano in grado di correre con intensità per tanti minuti. Vedremo se il club affonderà il colpo per il talento della Svezia.