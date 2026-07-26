Milan, Ordine: "Camarda e Chukwueze, grande intesa". Segnale chiaro per Gimenez

Il Milan ha pareggiato 2-2 contro il Celtic: un primo tempo complesso per i rossoneri che non sono riusciti a incidere e hanno sbagliato troppo in fase di impostazione dal basso. Nella ripresa i tanti cambi di Amorim hanno dato un'altra marcia alla squadra entrata in campo con un ritmo offensivo molto diverso trovando due gol con Francesco Camarda.

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"Partiamo dalla luce di Chukwueze, di rientro dal prestito, e messo sotto osservazione da Amorim che ne ha addirittura ritoccato il ruolo. Tra lui e Camarda, fresco di rinnovo che vuol dire fiducia illimitata nel suo talento, l’intesa è già a buon punto".

Il giornalistaha commentato la partita nel suo editoriale per

Effettivamente i due hanno cambiato decisamente il corso della partita: il nigeriano è sembrato subito brillante dal punto di vista atletico mentre Camarda sembra più pronto fisicamente ed è anche migliorato dal punto di vista realizzativo. L'attaccante resterà al Milan, parole di Amorim.

Le mosse in attacco e il retroscena su Gimenez

"Questo vuol dire anche che Gimenez resta sul mercato e che l’altro esponente da tenere sotto la lente è il neoarrivato Kostic".

I difetti tattici del Milan di Amorim

Ordine parla così del mercato in attacco:Ordine ha parlato anche degli errori del Milan di Amorim: i due gol del Celtic sono arrivati, infatti, da due palle perse banali dei rossoneri in impostazione dal basso. Da questo punto di vista, la squadra ha tanto lavoro da fare.

Ecco il parere del giornalista in merito:

"Segno di una difficoltà a gestire il nuovo comandamento di Amorim in materia di aggressione in avanti della difesa".