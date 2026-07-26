Dopo l'amichevole finita 2-2 contro il Celtic, continua la tournée estiva del Milan. Queste le prossime partite in programma per la squadra rossonera: l'Inter il 5 agosto, il Chelsea l'8 agosto e il Manchester United il 15 agosto.

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L'elenco dei convocati di Ruben Amorim per l'Australia

PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani;

Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani; DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori, Vladimirov, Estupiñán;

Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori, Vladimirov, Estupiñán; CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci, Vos;

Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci, Vos; ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi.

Il fattore Nkunku nel 3-4-2-1 rossonero

Nkunku può saltare l'uomo nel breve ed è bravissimo tecnicamente con il pallone tra i piedi e sa tirare molto bene sia in area che fuori area. Tutto quello che chiede Amorim in un ruolo determinante per il suo tipo di calcio.

Il caso Estupiñán: dall'Aston Villa alla conferma con Amorim

L'inviato per PianetaMilanera presente all'aeroporto di Malpensa a Milano: il Milan è in partenza per Perth. Convocati anche Nkunku, Gila ed Estupiñán. Il francese non era stato convocato per la partita contro il Celtic per una botta, ora sta bene. Gila è uscito proprio durante la scorsa amichevole, ma non ci sono lesioni muscolari. Sospiro di sollievo per il Milan e per i tifosi rossoneri.Ecco quindi i convocati di Ruben Amorim per le prossime amichevoli in Australia:Curiosità nelle prossime partite di vedere soprattuttonel nuovo 3-4-2-1 di Ruben Amorim: l'attaccante francese ha tutte le caratteristiche ideali per giocare come trequartista dietro la punta.Tanta curiosità anche per: il terzino sinistro arriva da una stagione deludente con la maglia del Milan, tanto che la sua cessione sembrava una formalità. Voci forti su un affare quasi in chiusura con l'Aston Villa, operazione però mai chiusa del tutto.

L'ecuadoriano è tornato dalle vacanze post Mondiali 2026 e Amorim lo ha subito convocato. Il piano è quello di vederlo e testarlo nei prossimi allenamenti e nelle prossime partite: non è da escludere a priori che Estupiñán possa restare con il cambio di allenatore in panchina.