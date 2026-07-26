L'inviato per PianetaMilan Stefano Bressi presente all'aeroporto di Malpensa a Milano. Milan in partenza a Perth: convocati anche Nkunku, Gila ed Estupiñán

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM

Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM

Dopo l'amichevole finita 2-2 contro il Celtic, continua la tournée estiva del Milan. Queste le prossime partite in programma per la squadra rossonera: l'Inter il 5 agosto, il Chelsea l'8 agosto e il Manchester United il 15 agosto.

L'inviato per PianetaMilan Stefano Bressi era presente all'aeroporto di Malpensa a Milano: il Milan è in partenza per Perth. Convocati anche Nkunku, Gila ed Estupiñán. Il francese non era stato convocato per la partita contro il Celtic per una botta, ora sta bene. Gila è uscito proprio durante la scorsa amichevole, ma non ci sono lesioni muscolari. Sospiro di sollievo per il Milan e per i tifosi rossoneri.

Milan in partenza per Perth. Ecco i convocati di Amorim: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM

L'elenco dei convocati di Ruben Amorim per l'Australia

Ecco quindi i convocati di Ruben Amorim per le prossime amichevoli in Australia:
  • PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani;
  • DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori, Vladimirov, Estupiñán;
  • CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci, Vos;
  • ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi.

Il fattore Nkunku nel 3-4-2-1 rossonero

Curiosità nelle prossime partite di vedere soprattutto Nkunku nel nuovo 3-4-2-1 di Ruben Amorim: l'attaccante francese ha tutte le caratteristiche ideali per giocare come trequartista dietro la punta.
Nkunku può saltare l'uomo nel breve ed è bravissimo tecnicamente con il pallone tra i piedi e sa tirare molto bene sia in area che fuori area. Tutto quello che chiede Amorim in un ruolo determinante per il suo tipo di calcio.

Il caso Estupiñán: dall'Aston Villa alla conferma con Amorim

Tanta curiosità anche per Pervis Estupiñán: il terzino sinistro arriva da una stagione deludente con la maglia del Milan, tanto che la sua cessione sembrava una formalità. Voci forti su un affare quasi in chiusura con l'Aston Villa, operazione però mai chiusa del tutto.

L'ecuadoriano è tornato dalle vacanze post Mondiali 2026 e Amorim lo ha subito convocato. Il piano è quello di vederlo e testarlo nei prossimi allenamenti e nelle prossime partite: non è da escludere a priori che Estupiñán possa restare con il cambio di allenatore in panchina.

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