Milan, infortunio Gila: ecco come sta. Amorim recupera tre calciatori. Doppio intrigo Karetsas-Leão

Continua la ricerca da parte della dirigenza del Milan dei giocatori per rinforzare la rosa rossonera: Rafael Leão vede la Turchia. Karetsas resta nel mirino: intrigo tra Italia e Germania. Amorim recupera tre giocatori. Ecco come sta Mario Gila dopo l'infortunio. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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Leão e la Turchia

Ieri è arrivato il comunicato del Fenerbahçe a smentire un'offerta da 100 milioni di euro (per cartellino e stipendio) Leão: questo però non fredda la pista. La squadra resta interessata, ma al prezzo giusto.

Come scrive Il Corriere dello Sport l'interesse del Fenerbahçe per il portoghese è forte, ma prima dovrà vedere se si qualificherà o meno alla prossima edizione della Champions League. In più il quotidiano ricorda una vicenda simile: l’8 luglio il club aveva smentito l'affare Greenwood, arrivato poi dopo una settimana per 39 milioni di euro.

La Champions League resta comunque un passaggio importante, sia per convincere il giocatore sia per un fattore meramente economico. Ricordiamo, infatti, che il Milan vorrebbe incassare 50/60 milioni di euro dalla cessione di Leão: soldi utili per poter chiudere il colpo sulla trequarti.

Karetsas: voci contrastanti

Come scrive Il Corriere dello Sport , Gerry Cardinale vorrebbe investire 35 milioni di euro (o poco più) per il talento greco, ma il Borussia Dortmund resta in vantaggio visto che ha già offerto 30 milioni di euro al Genk (offerta rifiutata dal club belga). Secondo il quotidiano italiano, il talento vorrebbe aspettare le mosse del Milan;

, Gerry Cardinale vorrebbe investire (o poco più) per il talento greco, ma il Borussia Dortmund resta in vantaggio visto che ha già offerto 30 milioni di euro al Genk (offerta rifiutata dal club belga). Secondo il quotidiano italiano, il talento vorrebbe aspettare le mosse del Milan; Dalla Germania arrivano voci contrastanti: il giornalista di Sky Sport Germania Patrick Berger parla di negoziazioni che riprenderanno la prossima settimana tra il Borussia e il Genk. In Germania sono convinti che Karetsas sia vicino.

Proprio per il trequartista, il Milan continua a osservare il profilo di Karetsas. Il quadro di mercato si divide tra l'Italia e l'estero:

C'è una sola certezza in questa vicenda di mercato: se il Milan crede davvero così fortemente nel talento greco, dovrà muoversi in fretta per cercare di superare l'interesse del Borussia Dortmund, magari anche a prescindere dalla situazione che riguarda Leão.

Amorim recupera tre giocatori

Ruben Amorim recupera tre giocatori per la partenza verso Perth in Australia: come scrive La Gazzetta dello Sport, al gruppo si uniranno anche Nkunku e Pietro Terracciano: i due calciatori erano rimasti a Milanello perché acciaccati, ma ora saranno a piena disposizione di Ruben Amorim. Stesso discorso per Pervis Estupiñán: nonostante l'interesse dell'Aston Villa, Amorim lo vuole testare prima di dare un via libera per la possibile cessione.

Il Milan scenderà ancora in campo ad agosto per le prossime amichevoli: Inter il 5 agosto; Chelsea l'8 agosto; Manchester United il 15 agosto.

Molta curiosità per Nkunku: sulla carta il francese è perfetto per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim e potrebbe svoltare davvero con l'arrivo del nuovo allenatore in panchina. Vedremo se scenderà subito in campo nelle prossime partite.

Ecco come sta Mario Gila

Grazie al lavoro di, la redazione diha raccolto tutte le informazioni sullo stato di salute di Mario Gila, uscito nel secondo tempo di Celtic-Milan per un infortunio muscolare alla gamba.

Il difensore rossonero ha riportato un risentimento al retto femorale destro. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni. Nulla di preoccupante per il difensore spagnolo che dovrebbe partire oggi con la squadra verso Perth dove il Milan giocherà le prossime amichevoli.

Sospiro di sollievo comunque per il Milan: Gila era entrato all'inizio del secondo tempo contro il Celtic e in poco più di 20 minuti aveva dimostrato di essere già in un buono stato di forma. Per Ruben Amorim è fondamentale visto che ha caratteristiche uniche nel reparto arretrato dell'allenatore portoghese.