Se Andra Pirlo non dovesse diventare il nuovo CT della Nazionale, il direttore tecnico azzurro Paolo Maldini valuta l'addio immediato
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM
La permanenza di Paolo Maldini nel ruolo di direttore tecnico della Nazionale è in bilico. Stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, se la candidatura di Andrea Pirlo come commissario tecnico dovesse definitivamente tramontare, l'ex capitano rossonero potrebbe valutare le dimissioni dall’incarico.
Dalla pista Guardiola alla scelta di Pirlo: il nodo politicoSfumata l'ipotesi Pep Guardiola, Maldini e l'advisor Leonardo avevano individuato in Pirlo il profilo ideale per rilanciare la Nazionale, puntando su un calcio offensivo e un progetto a lungo termine senza problemi di budget. La trattativa ha però subito un arresto a causa di questioni extra-campo. I legami del tecnico con la società di scommesse russa Fonbet, in qualità di global ambassador, hanno sollevato perplessità politiche e istituzionali.
Le opzioni di Malagò e i no di MaldiniDi fronte alle complicazioni, il presidente della Figc Giovanni Malagò ha iniziato a valutare strade alternative per la panchina azzurra, consultando lo stesso Maldini. Le ipotesi che portavano a Antonio Conte o Roberto Mancini sono state tuttavia respinte dal direttore tecnico. La frequenza con cui Conte cambia club e le modalità con cui Mancini ha lasciato la Nazionale nel 2023 non rientrano nei parametri dell'ex difensore.
L'autonomia decisionale come condizione per restareMaldini aveva accettato l'incarico proposto da Malagò dopo una lunga trattativa, posta sulla garanzia di avere piena autonomia nella scelta del commissario tecnico. La storia del dirigente dimostra una linea rigida di fronte alla perdita di indipendenza operativa, come già accaduto al Milan dopo le divergenze con Gerry Cardinale.
Il ruolo di LeonardoIn questo scenario di potenziale rottura, la figura chiave per ricucire i rapporti potrebbe diventare Leonardo. Il dirigente brasiliano si trova nella posizione di dover mediare tra le esigenze istituzionali di Malagò e le posizioni di Maldini. Spetterà a lui provare a gestire le divergenze per evitare che il caso sfoci nelle dimissioni dell’ex capitano del Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Milan, spunta il super colpo per la fascia: c'è il sondaggio, ma Simeone fissa un prezzo shock
Live
Mercato Milan LIVE | Sulla trequarti Karetsas o Savinho. Leão verso la Turchia
News Calciomercato
Milan, il Fenerbahçe fa sul serio per Leão: blitz a Milano in settimana. La situazione
News Calciomercato
Calciomercato, il Milan sogna in grande: pronti 50 milioni di euro per Savinho del Manchester City
Ultime Notizie
Milan, il piano del Fenerbahce per Leao. L'esito degli esami di Gila. Maldini lascia la Nazionale?
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti