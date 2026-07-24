Italia, è arrivata la risposta di Guardiola a Maldini: le ultime sul nuovo CT

L'Italia di Maldini e Leonardo è alla ricerca del nuovo CT: è arrivata la risposta tanto attesa da parte di Guardiola
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L'Italia ha dato piena fiducia a due ex giocatori del Milan: parliamo di Maldini e Leonardo che devono ricostruire un calcio che ha fallito ripetutamente l'obiettivo di qualificarsi ai Mondiali. Il primo scoglio da superare è quello del nuovo commissario tecnico degli Azzurri. Tra i primi candidati c'era anche Pep Guardiola che ha lasciato la panchina del Manchester City. Parliamo al passato perché, secondo Gazzetta.it, sarebbe arrivata la risposta del tecnico spagnolo a Paolo Maldini: "Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento".
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Il retroscena del rifiuto di Guardiola e il contatto con MaldiniDeterminante il fattore di prendersi del tempo da dedicare a se stesso, ma soprattutto ai propri cari. Guardiola non voleva infatti delegare a nessuno e lavorare da remoto: "Se lo faccio, lo faccio al 100%", avrebbe detto in fase di trattativa con l'Italia. Non è quindi una questione economica. Ora per Maldini e Leonardo scatta il piano B: secondo la rosea il nome è quello di Andrea Pirlo che, per i due uomini scelti da Malagò per rialzare il calcio italiano, viene ritenuto l'innovatore giusto per costruire una nuova idea di calcio per l'Italia calcistica.
Il piano B della Nazionale e la ricostruzione del calcio italianoUn grandissimo peccato per tutto il calcio italiano il mancato arrivo di Guardiola: lo spagnolo aveva tutte le caratteristiche necessarie per rivoluzionare un movimento in netto calo da troppi anni. Ora sarà molto difficile per Paolo Maldini e Leonardo trovare un piano B all'altezza di un allenatore che ha vinto tutto a livello di club e che ha allenato squadre come Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Qualsiasi sarà la scelta del duo potrebbe passare come un netto passo indietro rispetto a Guardiola. Lì starà alla bravura di Maldini e Leonardo nel 'proteggere' il nuovo CT: poi sarà ovviamente il campo a parlare.
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