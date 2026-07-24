Italia, è arrivata la risposta di Guardiola a Maldini: le ultime sul nuovo CT

L'Italia ha dato piena fiducia a due ex giocatori del Milan: parliamo di Maldini e Leonardo che devono ricostruire un calcio che ha fallito ripetutamente l'obiettivo di qualificarsi ai Mondiali. Il primo scoglio da superare è quello del nuovo commissario tecnico degli Azzurri. Tra i primi candidati c'era anche Pep Guardiola che ha lasciato la panchina del Manchester City. Parliamo al passato perché, secondo Gazzetta.it, sarebbe arrivata la risposta del tecnico spagnolo a Paolo Maldini: "Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento".

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Il retroscena del rifiuto di Guardiola e il contatto con Maldini

Il piano B della Nazionale e la ricostruzione del calcio italiano

Determinante il fattore di prendersi del tempo da dedicare a se stesso, ma soprattutto ai propri cari. Guardiola non voleva infatti delegare a nessuno e lavorare da remoto: "Se lo faccio, lo faccio al 100%", avrebbe detto in fase di trattativa con l'Italia. Non è quindi una questione economica. Ora per Maldini e Leonardo scatta il piano B: secondo la rosea il nome è quello diche, per i due uomini scelti daper rialzare il calcio italiano, viene ritenuto l'innovatore giusto per costruire una nuova idea di calcio per l'Italia calcistica.Un grandissimo peccato per tutto il calcio italiano il mancato arrivo di Guardiola: lo spagnolo aveva tutte le caratteristiche necessarie per rivoluzionare un movimento in netto calo da troppi anni. Ora sarà molto difficile per Paolo Maldini e Leonardo trovare un piano B all'altezza di un allenatore che ha vinto tutto a livello di club e che ha allenato squadre come Barcellona, Bayern Monaco e. Qualsiasi sarà la scelta del duo potrebbe passare come un netto passo indietro rispetto a Guardiola. Lì starà alla bravura di Maldini e Leonardo nel 'proteggere' il nuovo CT: poi sarà ovviamente il campo a parlare.