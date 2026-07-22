Il presidente della Figc Giovanni Malagò sulla scelta di Paolo Maldini come direttore tecnico, Leonardo come advisor e il futuro CT della Nazionale
Maldini: "Per me in Italia c'è solo il Milan. Scudetto? Se mantieni questa classifica ..."
Intervenuto a 'Vivavoce', podcast in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio', Giovanni Malagò ha parlato dell'opera di convincimento per spingere Paolo Maldini ad accettare il ruolo di direttore tecnico della Nazionale. Il neo-presidente della Figc ha anche spiegato la decisione di affiancare Leonardo allo storico capitano del Milan come advisor, prima di svelare alcuni dettagli sulla scelta del futuro CT dell'Italia.
Malagò: "Già durante la campagna elettorale pensavo a Maldini"Come racconta Malagò, convincere Maldini ad accettare l'incarico non è stato semplice. Il nome dell'ex difensore, tuttavia, è sempre stato nella testa del presidente della Figc, sin da prima dell'elezione.
"Già durante la campagna elettorale pensavo a Paolo. Gli avevo detto che in caso di vittoria l'avrei chiamato, e lui mi ha risposto che faceva il tifo per me, senza sbilanciarsi oltre. Sapevo benissimo quanto fosse delicata la gestione di una figura come la sua. Paolo è uno che prima di prendere una decisione spacca davvero il capello in quattro. Per rispondergli ho dovuto studiare a fondo ogni dettaglio: qui si può indovinare la scelta del CT così come la si può sbagliare".
Non solo Maldini: Malagò punta anche su LeonardoSuccessivamente Malagò ha parlato dell'affinità tra Maldini e Leonardo, motivando la scelta di coinvolgere il dirigente brasiliano nel progetto.
"Alla fine ci siamo trovati d'accordo e ci siamo dati la mano, coinvolgendo anche Leonardo. Lui e Maldini insieme sono perfetti, si completano a vicenda come due facce della stessa medaglia: uno propone un'idea e l'altro la sviluppa, scambiandosi continuamente i ruoli tra regia e operatività".
Chi sarà il nuovo CT della Nazionale? Parla MalagòMalagò ha chiarito che non sarà lui a scegliere il nuovo CT della Nazionale. La scelta sarà condivisa con Maldini e Leonardo, che sono già al lavoro per trovare la figura adatta.
"Prima il Presidente si assumeva la totale responsabilità nel scegliere sia il CT che il direttore tecnico. Io ho preferito invertire la rotta, e non per mancanza di coraggio, che anzi ho fin troppo. Ho deciso che la scelta del Commissario Tecnico doveva essere condivisa".
I nomi in cima alla lista di Maldini e Leonardo per la panchinaA un mese esatto dalla nomina di Malagò come nuovo presidente della Figc, non è ancora stato nominato il successore di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. Tra i nomi sulla short list di Maldini e Leonardo ci sono Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte, ma la suggestione più calda delle ultime ore porta a Pep Guardiola. Il direttore tecnico e l'advisor della Nazionale hanno incontrato l'ex allenatore del Manchester City a Barcellona negli ultimi giorni, offrendogli il ruolo di CT. Il tecnico spagnolo ci sta riflettendo, ma la sua candidatura non è più soltanto un'utopia. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire a chi verrà affidato l'incarico.
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