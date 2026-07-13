La Nazionale ha una nuova guida e risponde al nome di Paolo Maldini. Un passaggio desiderato da molti e che ha reso felice gran parte dei tifosi italiani.

La bandiera rossonera ha accettato la corte di Giovanni Malagò che, dal canto suo, gli ha offerto un ruolo importante e che rappresenta una vera e propria svolta rispetto al passato: come raccontato da Gazzetta dello Sport, Maldini ricoprirà (per la prima volta) sia il ruolo di direttore tecnico, sia quello di presidente del Club Italia. Solitamente quest'ultima posizione viene ricoperta dal numero uno della Federcalcio, ma Malagò sembra aver voluto fare un passo indietro, tentando un cambio radicale anche nella gestione della Nazionale dal punto di vista dirigenziale.

Cambiano così le responsabilità, anche nella scelta del nuovo CT: se fino ad ora il presidente della Federcalcio ha sempre scelto l'allenatore indipendentemente, ora (anche se a livello statuario sarà comunque Malagò a scegliere il CT) la scelta verrà condivisa con chi ha determinate competenze in ambito calcistico. Da qui, la scelta di portare in Azzurro Maldini e Leonardo: due figure che di calcio se ne intendono (e non poco), pronte a dare il loro apporto alla rinascita della Nazionale.

Il sistema sarà quindi simile a quello di un vero e proprio Club, con il direttore tecnico che avrà un ruolo centrale nella ristrutturazione del calcio italiano e un potere decisionale non puramente simbolico.

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Definito il nuovo organigramma, è già ora per. Sono molte le situazioni contrattuali da risolvere, con nuovi tecnici da trovare e collaboratori da scegliere. Non ultimo per importanza è poi il capitolo riguardante le giovanili azzurre, sulle quali Maldini e Malagò puntano molto. L'impegno, come dichiarato dal numero uno della Federcalcio, è quello di centrare la qualificazione ai Giochi Olimpici con l'Under 21, traguardo che manca da troppo tempo.A proposito di traguardi che mancano da parecchio, la preoccupazione e l'obiettivo principale non può che essere la qualificazione ai: come abbiamo ormai imparato, la fase di qualificazione ai grandi tornei internazionali è tutt'altro che semplice e scontata, ma non può sfuggire ad una Nazionale come l'Italia per la quarta volta consecutiva. Troppi ragazzi non hanno mai vissuto un Mondiale con la gioia di poter supportare la propria Nazione e l'obiettivo primario della nuova Italia targata Malagò e Maldini non può che essere quello: riportare gli Azzurri dove meritano.