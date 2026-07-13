L'ex capitano ed ex dirigente del Milan sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia: rivoluzione voluta da Giovanni Malagò per rilanciare gli Azzurri
Maldini, addio al Milan: le tappe della carriera da dirigente | VIDEO
La Nazionale ha una nuova guida e risponde al nome di Paolo Maldini. Un passaggio desiderato da molti e che ha reso felice gran parte dei tifosi italiani.
La bandiera rossonera ha accettato la corte di Giovanni Malagò che, dal canto suo, gli ha offerto un ruolo importante e che rappresenta una vera e propria svolta rispetto al passato: come raccontato da Gazzetta dello Sport, Maldini ricoprirà (per la prima volta) sia il ruolo di direttore tecnico, sia quello di presidente del Club Italia. Solitamente quest'ultima posizione viene ricoperta dal numero uno della Federcalcio, ma Malagò sembra aver voluto fare un passo indietro, tentando un cambio radicale anche nella gestione della Nazionale dal punto di vista dirigenziale.
Cambiano così le responsabilità, anche nella scelta del nuovo CT: se fino ad ora il presidente della Federcalcio ha sempre scelto l'allenatore indipendentemente, ora (anche se a livello statuario sarà comunque Malagò a scegliere il CT) la scelta verrà condivisa con chi ha determinate competenze in ambito calcistico. Da qui, la scelta di portare in Azzurro Maldini e Leonardo: due figure che di calcio se ne intendono (e non poco), pronte a dare il loro apporto alla rinascita della Nazionale.
Il sistema sarà quindi simile a quello di un vero e proprio Club, con il direttore tecnico che avrà un ruolo centrale nella ristrutturazione del calcio italiano e un potere decisionale non puramente simbolico.
Da dove si comincia?Definito il nuovo organigramma, è già ora per Maldini di mettersi al lavoro. Sono molte le situazioni contrattuali da risolvere, con nuovi tecnici da trovare e collaboratori da scegliere. Non ultimo per importanza è poi il capitolo riguardante le giovanili azzurre, sulle quali Maldini e Malagò puntano molto. L'impegno, come dichiarato dal numero uno della Federcalcio, è quello di centrare la qualificazione ai Giochi Olimpici con l'Under 21, traguardo che manca da troppo tempo.
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