Guardiola e il suo Brescia: "Baggio leader. Il più simpatico era ..." | VIDEO

Si aggiunge un nuovo nome alla lista di candidati per la panchina azzurra, ed è un nome clamoroso. Se fino a qualche giorno fa la corsa alla panchina della Nazionale Italiana sembrava una questione tra Roberto Mancini e Andrea Pirlo, nelle ultime ore è arrivata una notizia a dir poco sconvolgente: nella lista dei candidati potrebbe essere entrato anche Pep Guardiola.

A raccontare il retroscena è stato Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, secondo cui Paolo Maldini e Leonardo avrebbero trascorso l'ultimo fine settimana a Barcellona e lì avrebbero incontrato personalmente il tecnico spagnolo ex Manchester City. Un summit che, stando a quanto risulta a Sky, potrebbe essersi protratto per l'intero weekend, segno che l'incontro non sia stato affatto un semplice saluto di cortesia tra icone del calcio. A far scattare le prime indiscrezioni sarebbero stati alcuni selfie scattati in Spagna dai fan con Maldini e Leonardo, che hanno portato poi a confermare la notizia dell'incontro avvenuto con Guardiola.

La situazione commissario tecnico si fa sempre più intrigante

Le voci sul nuovo CT della Nazionale vengono alimentate ormai da mesi, dopo che il fallimento dell'Italia nei playoff di qualificazione ai Mondiali aveva portato alle dimissioni di Gennaro Gattuso e Gabriele Gravina dal ruolo di CT azzurro e di Presidente della FIGC. A quest'ultimo è successo l'ex presidente del Coni, Malagò, che sembrava direzionato verso il ritorno di Mancini in Nazionale. Nelle ultime settimane però, dopo la nomina di Paolo Maldini come presidente del Club Italia e direttore tecnico della Nazionale, gli equilibri erano cambiati: l'attenzione si è spostata su un altro profilo, quello di Andrea Pirlo. L'ex calciatore rossonero gode di grande stima da parte della bandiera del Milan che, dopo averci giocato insieme, avrebbe pensato a ricongiungersi al "Maestro" sotto nuove vesti, affidando a lui la panchina azzurra.

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Il nome di Pep Guardiola era circolato sul web per qualche settimana, ma senza mai trovare riscontri che facessero pensare a qualcosa più di una semplice indiscrezione. La notizia di questo clamoroso incontro, però, cambia tutto. La possibilità di vedere uno dei più grandi allenatori della storia alla guida della Nazionale Italiana potrebbe prendere forma e sconvolgerebbe tutta la nazione: forse è esattamente ciò che serve ai tifosi azzurri per ritornare a credere in un'Italia di successo.