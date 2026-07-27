Poco dopo l'ora di pranzo, dall'aeroporto di Milano-Malpensa, il Milan è ufficialmente partito alla volta dell'Australia. Si tratta della prima, importantissima tappa della tournée pre-campionato che vedrà protagonisti i rossoneri guidati dal nuovo tecnico Rúben Amorim. Una spedizione fondamentale per mettere benzina nelle gambe e affinare gli schemi tattici. Con il gruppo sono partiti regolarmente anche il secondo portiere Pietro Terracciano e l'attaccante Christopher Nkunku, che avevano saltato per pura precauzione la prima amichevole stagionale — quella disputata sabato scorso contro il Celtic — e, insieme a loro, è salito sull'aereo anche Mario Gila.

Ansia Mario Gila: l'infortunio al debutto contro il Celtic

L'esito dell'ecografia: sospiro di sollievo per Amorim

I tempi di recupero e la data del possibile rientro

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I riflettori sono inevitabilmente puntati sul difensore centrale classe 2000. Prelevato in questa sessione estiva di calciomercato dalla Lazio per una cifra importante pari a 30 milioni di euro, bonus inclusi, Gila era entrato in campo all'inizio del secondo tempo della sfida al 'Celtic Park', rilevando Fikayo Tomori al centro della retroguardia. La sua partita, tuttavia, è durata pochissimo: l'ex biancoceleste è stato costretto ad abbandonare la contesa già al minuto 68, rimpiazzato sul terreno di gioco dal giovane Valeri Vladimirov. Un problema fisico alla coscia che, fin dai primi istanti, ha fatto preoccupare seriamente lo staff tecnico e i tifosi rossoneri.Nella giornata di ieri, come puntualmente riferito dai quotidiani sportivi oggi in edicola, Gila si è sottoposto a un'ecografia di controllo per valutare la reale entità del danno. Gli esami clinici hanno evidenziato un semplice, escludendo fortunatamente qualsiasi tipo di lesione muscolare. Un grande sospiro di sollievo per Rúben Amorim, che temeva uno stop decisamente più lungo per il nuovo pilastro della sua difesa.Il nuovo numero 34 rossonero, pertanto, dovrà semplicemente stare molto attento per qualche giorno, gestendo i carichi di lavoro e senza forzare troppo durante le sessioni di allenamento in programma a Perth. Secondo le ultime previsioni, Gila salterà sicuramente la sfida contro il Perth Glory, un test a porte chiuse in programma il prossimo sabato 1° agosto.L'obiettivo concreto, però, è quello di rientrare in campo mercoledì 5 agosto, sempre nello stesso stadio, quando andrà in scena l'attesissimo derby amichevole contro l'Inter. Una vetrina speciale in cui il difensore vorrà esserci a tutti i costi per dimostrare il suo valore.