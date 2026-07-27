Il difensore è partito per la tournée con Pietro Terracciano e Christopher Nkunku dopo lo stop contro il Celtic. Ecco quando può rientrare in campo
Milan, Gila fa ridere tutti in sala stampa: "Allegri? Sarebbe una str***ata se vi dicessi che ..."
Poco dopo l'ora di pranzo, dall'aeroporto di Milano-Malpensa, il Milan è ufficialmente partito alla volta dell'Australia. Si tratta della prima, importantissima tappa della tournée pre-campionato che vedrà protagonisti i rossoneri guidati dal nuovo tecnico Rúben Amorim. Una spedizione fondamentale per mettere benzina nelle gambe e affinare gli schemi tattici. Con il gruppo sono partiti regolarmente anche il secondo portiere Pietro Terracciano e l'attaccante Christopher Nkunku, che avevano saltato per pura precauzione la prima amichevole stagionale — quella disputata sabato scorso contro il Celtic — e, insieme a loro, è salito sull'aereo anche Mario Gila.
Ansia Mario Gila: l'infortunio al debutto contro il CelticI riflettori sono inevitabilmente puntati sul difensore centrale classe 2000. Prelevato in questa sessione estiva di calciomercato dalla Lazio per una cifra importante pari a 30 milioni di euro, bonus inclusi, Gila era entrato in campo all'inizio del secondo tempo della sfida al 'Celtic Park', rilevando Fikayo Tomori al centro della retroguardia. La sua partita, tuttavia, è durata pochissimo: l'ex biancoceleste è stato costretto ad abbandonare la contesa già al minuto 68, rimpiazzato sul terreno di gioco dal giovane Valeri Vladimirov. Un problema fisico alla coscia che, fin dai primi istanti, ha fatto preoccupare seriamente lo staff tecnico e i tifosi rossoneri.
L'esito dell'ecografia: sospiro di sollievo per AmorimNella giornata di ieri, come puntualmente riferito dai quotidiani sportivi oggi in edicola, Gila si è sottoposto a un'ecografia di controllo per valutare la reale entità del danno. Gli esami clinici hanno evidenziato un semplice risentimento al retto femorale destro, escludendo fortunatamente qualsiasi tipo di lesione muscolare. Un grande sospiro di sollievo per Rúben Amorim, che temeva uno stop decisamente più lungo per il nuovo pilastro della sua difesa.
I tempi di recupero e la data del possibile rientroIl nuovo numero 34 rossonero, pertanto, dovrà semplicemente stare molto attento per qualche giorno, gestendo i carichi di lavoro e senza forzare troppo durante le sessioni di allenamento in programma a Perth. Secondo le ultime previsioni, Gila salterà sicuramente la sfida contro il Perth Glory, un test a porte chiuse in programma il prossimo sabato 1° agosto.
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