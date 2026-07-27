Italia che caos! Mancini di nuovo in pole. Maldini e Leonardo lasciano i loro ruoli

Cafu incorona Maldini: "Vi dico perché è lui la scelta migliore per l'Italia"

Decisione e notizia clamorose per quanto riguarda l'Italia: Paolo Maldini (direttore tecnico) e Leonardo (suo advisor) lasciano la Nazionale a pochi giorni dall'annuncio ufficiale della Federazione, lo riporta il giornalista Gianluca Di Marzio. Questo per i problemi arrivati dalla scelta di Andrea Pirlo come nuovo CT, decisione respinta dalla FIGC. Uno scenario clamoroso per il calcio italiano che aveva puntato su Paolo Maldini per ricostruire tutto dopo la mancata qualificazione ai Mondiali per la terza edizione di fila.

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I possibili sostituti: i tre fronti per la panchina azzurra

E ora cambia di nuovo tutto per l'Italia: il favorito per il ruolo di CT è Roberto Mancini , il profilo preferito da Giovanni Malagò, mentre Giorgio Chiellini può diventare il prossimo dt. La Lega Serie A spinge invece per Antonio Conte come commissario tecnico della Nazionale.

Il futuro della panchina si divide in base alle diverse correnti di pensiero:

La preferenza di Malagò : spinta forte su Roberto Mancini come nuovo Commissario Tecnico.

: spinta forte su come nuovo Commissario Tecnico. L'alternativa della Lega Serie A : forte pressione per riportare in azzurro Antonio Conte .

: forte pressione per riportare in azzurro . Il ruolo di direttore tecnico: la candidatura di Giorgio Chiellini prende quota per la gestione della squadra.

I motivi della rottura: dal sogno Guardiola al caso Pirlo

Un caos incredibile in un momento in cui all'Italia serviva un progetto chiaro e rivolto all'innovazione verso il futuro. E invece l'esperimento (perché alla fine di questo si è trattato) con Paolo Maldini non è neanche iniziato. Il sogno di portare Guardiola in Nazionale è sfumato quasi subito, con l'ex allenatore del Manchester City che ha preferito prendersi un anno di riposo dal calcio.

Il no alla candidatura di Andrea Pirlo è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha spinto Paolo Maldini e Leonardo a lasciare un progetto nemmeno iniziato. Ora l'Italia va verso una scelta più conservativa, visto che sia Antonio Conte che Roberto Mancini hanno già svolto il ruolo di commissario tecnico della Nazionale maggiore. Ai posteri l'ardua sentenza.