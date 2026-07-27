Giorni di intense riflessioni e scelte drastiche di calciomercato in casa rossonera. Rúben Amorim, nuovo allenatore del Milan, sta conducendo valutazioni approfondite sulla rosa a sua disposizione. L'obiettivo del tecnico portoghese è chiaro: definire i profili funzionali al suo progetto tattico per la stagione 2026-2027 e indicare la porta a chi, invece, non rientra nei piani ed è invitato a trovare una sistemazione in questa sessione estiva di trattative.

Addio Bennacer, Bondo escluso: i primi tagli a centrocampo

Il restyling della mediana ha già visto un addio illustre. Si sono infatti ufficialmente separati i cammini die del Diavolo: l'algerino ha risolto il suo contratto con il Milan ed è ormai in procinto di essere annunciato ufficialmente dall'Al-Gharafa, club del Qatar.

Le valigie sono pronte anche per Warren Bondo. Il centrocampista francese rappresenta l'esclusione più rumorosa di questo avvio di stagione: Amorim non lo ha infatti convocato né per il raduno a Milanello né per la tournée pre-campionato. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira, sul classe 2003 si stanno muovendo concretamente tre club esteri: Stoccarda, Everton e Eintracht Francoforte.

La lista dei partenti: da Tomori a Loftus-Cheek, i big sul mercato

Fikayo Tomori : il difensore inglese ha attirato i sondaggi di Coventry e Newcastle in Premier League, mentre sullo sfondo resta vigile l'opzione Juventus in Serie A.

: il difensore inglese ha attirato i sondaggi di Coventry e Newcastle in Premier League, mentre sullo sfondo resta vigile l'opzione Juventus in Serie A. Ruben Loftus-Cheek : il centrocampista britannico non ha mai nascosto l'ambizione di fare presto ritorno nel massimo campionato inglese, dove diversi club stanno monitorando la sua situazione.

: il centrocampista britannico non ha mai nascosto l'ambizione di fare presto ritorno nel massimo campionato inglese, dove diversi club stanno monitorando la sua situazione. Youssouf Fofana : il mediano francese piace in modo molto concreto in Turchia, dove il Beşiktaş si è mosso per capire i margini della trattativa.

: il mediano francese piace in modo molto concreto in Turchia, dove il Beşiktaş si è mosso per capire i margini della trattativa. Samuele Ricci: non sembra aver convinto Amorim in allenamento, ha estimatori in Serie A tra cui Atalanta e Bologna.

Asse di mercato con la Lazio: i nodi Musah e Santiago Giménez

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La rivoluzione di Rúben Amorim non si ferma ai margini della rosa ma rischia di colpire anche nomi pesanti. Nella lista dei partenti stilata dalla dirigenza rossonera figurano infatti diversi big:Le ultime situazioni calde riguardano un possibile asse di mercato interno con la. Il club biancoceleste ha messo gli occhi su due profili in uscita da via Aldo Rossi: il centrocampista statunitense(finito anche nel mirino di Leeds United e Ipswich Town) e l'attaccante messicanoPer entrambi i calciatori l'interesse capitolino è vivo, ma l'ostacolo principale è legato alla formula. Esattamente come per Musah, anche per l'attaccante ex Feyenoord la Lazio potrebbe muoversi esclusivamente sulla base di un, formula che al momento non soddisfa pienamente le richieste economiche del Milan per una cessione a titolo definitivo.