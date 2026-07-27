Il futuro di Rafael Leão è diventato il palcoscenico di un clamoroso e infuocato intrigo internazionale. In questi giorni vi stiamo raccontando con dovizia di particolari il derby di Istanbul che si è scatenato per accaparrarsi l'attaccante portoghese classe 1999, ormai ufficialmente in uscita dal Milan. In gioco, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, ci sono Galatasaray e Fenerbahçe, pronte a darsi battaglia a colpi di milioni.

Galatasaray vs Fenerbahçe: cifre, ingaggi e formule sul tavolo

Il piano del Galatasaray : i giallorossi vorrebbero prelevare Leão con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per convincere il calciatore, sul piatto c'è un contratto quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi.

: i giallorossi vorrebbero prelevare Leão con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per convincere il calciatore, sul piatto c'è un contratto quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. La contromossa del Fenerbahçe: i gialloblù preferiscono la linea dell'acquisto immediato e si dicono disponibili a investire circa 40 milioni di euro (bonus inclusi) per il cartellino. Lato ingaggio, la proposta sale a 12 milioni di euro netti a stagione, sempre su base quadriennale e comprensiva di bonus.

Le due anime di Istanbul si stanno muovendo con strategie diametralmente opposte per convincere via Aldo Rossi e l'entourage del calciatore rossonero:

Le posizioni dei protagonisti restano però rigide. Da un lato il Milan, i cui rumors interni confermano che si priverà del numero 10 soltanto a titolo definitivo o, al massimo, in prestito molto oneroso con obbligo di riscatto fissato tra i 50 e i 60 milioni di euro. Dall'altro c'è il ragazzo: Leão è ancora molto scettico sul trasferimento in Turchia e aprirebbe alla Süper Lig solo per uno stipendio faraonico in linea con i 15 milioni di euro netti percepiti da Victor Osimhen al Galatasaray.

Clamoroso Beşiktaş: Tavolieri lancia la bomba e spunta Mohamed Salah

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Ad aggiungere ulteriore mistero e adrenalina a questa vicenda di mercato è arrivato nelle ultime ore un clamoroso aggiornamento firmato da. Il giornalista belga ed esperto di calciomercato ha letteralmente sparigliato le carte in tavola sul suo profilo social.Secondo Tavolieri, infatti, se c'è una squadra turca realmente e fortemente attiva sul fronte Leão, questa è il Beşiktaş . I bianconeri di Istanbul, che in questa stagione saranno guidati in panchina dall'italiano, si sono messi sulle tracce del portoghese per affidargli la corsia mancina nel suo collaudato 4-2-3-1. Tanto da aver già intrattenuto concreti discorsi con il suo entourage.

Il piano del club è da brividi: comporre una coppia micidiale di ali offensive affiancando Leão a Mohamed Salah, destinato al versante opposto. Sempre secondo le rivelazioni di Tavolieri, l'interesse del Galatasaray per l'esterno rossonero non sarebbe poi così 'acceso' come rimbalzato in precedenza. Ma, anche secondo la fonte belga, la linea societaria del Milan resta invalicabile: nessuna concessione a prestiti semplici, si passerà solo da una vendita a titolo definitivo. La telenovela è aperta: resta da vedere se il Beşiktaş formalizzerà il sorpasso decisivo.