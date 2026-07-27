La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dedicato un ampio e meritato focus a Francesco Camarda. L'attaccante classe 2008, gioiello cresciuto nel settore giovanile del Milan, è rientrato ufficialmente alla base quest'estate dopo la formativa esperienza in prestito di una stagione al Lecce. Il giovane centravanti non ha perso tempo, lasciando subito il segno nella prima amichevole pre-campionato del Diavolo.

A Glasgow, contro il Celtic, è andata in scena una vera e propria notte magica per il classe 2008, autore di una splendida doppietta. La sua prestazione ha messo in mostra tutto il repertorio: prima un calcio di rigore glaciale, calciato con precisione chirurgica sotto l'incrocio dei pali; poi un colpo di testa imperioso a fil di palo, capitalizzando al meglio un pregevole assist dalla fascia destra del redivivo Samuel Chukwueze.

Camarda lancia il messaggio ad Amorim: vuole la Prima Squadra

Il segnale inviato dallo scozzese Celtic Park a Milanello è inequivocabile: Camarda c'è, è maturo e vuole essere protagonista assoluto con la maglia del Milan. Il suo obiettivo per la stagione 2026-2027 è chiaro. Il ragazzo non intende restare in Prima Squadra come un semplice giovane utile a completare la lista dei convocati o come una comparsa da schierare nei minuti finali.

Camarda si candida ufficialmente a essere il vice di Gonçalo Ramos, pronto a fornire il suo contributo di gol e freschezza al club che ama e alla squadra per la quale ha sempre fatto il tifo fin da bambino. D'altronde, l'annata rossonera si preannuncia lunghissima e logorante. Con il Milan chiamato a destreggiarsi tra gli impegni di Serie A, Coppa Italia ed Europa League, i match ravvicinati non mancheranno e il bomber classe 2008 avrà tantissime chance per dare una mano e mettersi in mostra.

Niente prestito sul calciomercato: il Milan blinda il suo gioiello fino al 2031

A confermare la centralità del ragazzo nel progetto tecnico ci ha pensato lo stesso allenatorenel post-partita di Celtic-Milan. Il tecnico portoghese ha blindato il giocatore, confermando che il classe 2008 è destinato a rimanere in rossonero per tutta la stagione. Niente cessione in prestito, dunque, nonostante le ricche offerte di mercato presentate da club di Serie A comeche si erano mossi concretamente per averlo.

La scelta del club di via Aldo Rossi poggia su basi solide: Camarda ha appena rinnovato il suo contratto (insieme a Christian Comotto) con una scadenza a lungo termine fissata al 30 giugno 2031, con opzione per un'ulteriore stagione. Una blindatura totale che dimostra come la società veda in lui una risorsa fondamentale per le sorti presenti e future del Diavolo.

Sulle orme di Bartesaghi e Calabria: la tournée estiva dirà la verità

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

L'ascesa di Camarda riaccende i riflettori sul lavoro del settore giovanile al Centro Sportivo Vismara. L'ultimo talento cresciuto nel vivaio capace di trovare un posto fisso in Prima Squadra è stato Davide Bartesaghi, mentre Davide Calabria resta l'ultimo leader del vivaio ad aver indossato la prestigiosa fascia di capitano. Il sogno del giovane bomber è emulare le loro gesta, diventando un punto fermo del Milan.Le prossime risposte sul suo reale percorso di maturazione arriveranno dai test internazionali di altissimo livello. Le amichevoli di lusso contro, in programma nella tournée estiva tra Australia e Indonesia, definiranno le gerarchie offensive dell'attacco di Amorim. Una cosa però è certa: con un Camarda così affamato, Gonçalo Ramos può rientrare dalle vacanze e mettersi in forma con tutta la calma necessaria.