L'edizione odierna di 'Tuttosport' in edicola ha dedicato un approfondito focus a Samuel Chukwueze. L'esterno nigeriano, classe 1999, è rientrato in estate a Milanello dopo il prestito al Fulham ed è attualmente in una fase di totale (ri)valutazione da parte del nuovo allenatore del Milan, Rúben Amorim. Una metamorfosi che parte innanzitutto da un ruolo completamente inedito sul rettangolo verde. Il calciatore africano, infatti, è entrato in campo all'inizio della ripresa nella recente amichevole disputata tra Celtic e Milan, sostituendo Zachary Athekame. Invece di calpestare le zone della trequarti come ha sempre fatto in carriera, si è posizionato come esterno destro di centrocampo nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico portoghese.

La mossa tattica di Amorim: Chukwueze brilla a tutta fascia

Il precedente con Diallo e i giovani dello Sporting

Il ballottaggio con Saelemaekers e le condizioni per il rinnovo

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

In quella specifica posizione di campo, Amorim aveva già provato Chukwueze durante le sessioni di allenamento a Milanello, in particolare nel primo test a porte chiuse giocato contro il Milan Futuro. Il tecnico ha voluto ripetere l'esperimento anche sul prestigioso prato del 'Celtic Park' di Glasgow e la risposta di 'Chuku' non ha affatto deluso le aspettative. L'ex giocatore del Villarreal è apparso letteralmente imprendibile per il diretto avversario nell'uno contro uno, ha gestito ogni pallone con grande qualità tecnica e ha servito sulla testa di Francesco Camarda l'assist al bacio per il gol del definitivo 2-2.Considerato da molti come un sicuro partente all'inizio dell'estate, Chukwueze vuole ora sfruttare questa occasione per prendersi le sue personali soddisfazioni alla corte di Amorim. Non a caso, l'allenatore lusitano, già durante la conferenza stampa di presentazione ufficiale, aveva praticamente tolto l'esterno africano dal mercato, definendolo un elemento 'importante' per la rosa. Alle spalle di quelle parole c'era un disegno tattico ben preciso: trasformarlo da attaccante esterno a laterale di centrocampo. Si tratta di un'evoluzione che Amorim ha già proposto con enorme successo in passato, prima con Geny Catamo e Geovany Quenda allo Sporting Lisbona, e successivamente con Amad Diallo sulla panchina del Manchester United.Resta ora da capire come verrà gestita la catena di destra nelle prossime settimane. Bisognerà valutare se Chukwueze si alternerà su quella fascia con il rientrante Alexis Saelemaekers, o se il tecnico deciderà di dirottare il belga sulla corsia di sinistra. Questa seconda opzione permetterebbe ad Amorim di schierare contemporaneamente entrambi i laterali del suo 3-4-2-1 a piedi invertiti, garantendo imprevedibilità e spinta offensiva.Qualora il nigeriano dovesse interpretare al meglio questo nuovo ruolo nel corso della stagione, il Milan — secondo quanto riportato da 'Tuttosport' — potrebbe addirittura aprire le trattative per il r, attualmente in scadenza il. Per far sì che 'Chuku' si consacri definitivamente come un punto di forza insostituibile su quel versante, non basterà però la sola fase offensiva. Sarà fondamentale imparare a menadito tutti i meccanismi della fase difensiva, una condizione che Rúben Amorim considera assolutamente imprescindibile per i suoi esterni.