Milan, il punto sulle trattative di lunedì mattina: fronte rovente con i turchi per il portoghese mentre il Borussia Dortmund prova a soffiare il trequartista
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM
Una mattinata caldissima e ricca di colpi di scena sul fronte del calciomercato rossonero. Oggi, lunedì 27 luglio 2026, le trattative in casa Milan stanno vivendo una fase di cruciale accelerazione, sospese tra grandi manovre in uscita, assalti internazionali e colpi in entrata ormai alle battute finali. Facciamo il punto completo sulle notizie più importanti di oggi pubblicate su PianetaMilan.it.
1. Intrigo Leão: il Fenerbahçe sbarca a Milano, ma spunta anche il BeşiktaşIl futuro di Rafael Leão resta il vero e proprio catalizzatore del mercato del Diavolo. Nelle ultime ore si registra un'importante accelerazione da parte del Fenerbahçe: la dirigenza gialloblù ha infatti in programma un vero e proprio summit di mercato direttamente a Milano con i vertici del club rossonero. L'obiettivo è chiaro: sbaragliare la concorrenza dei rivali storici del Galatasaray e chiudere l'operazione a titolo definitivo.
Attenzione però alle sorprese che arrivano dal Belgio. Fonti giornalistiche internazionali confermano che anche il Beşiktaş si è inserito con forza nella corsa all'esterno portoghese, avviando contatti diretti con l'entourage del numero 10 milanista per sondare la disponibilità al trasferimento alla corte di Vincenzo Italiano.
2. Mercato bloccato in entrata: Karetsas rischia di sfumareLa situazione legata alla cessione di Leão si riflette inevitabilmente sulle strategie in entrata della dirigenza rossonera. Senza l'incasso pesante derivante dalla partenza del portoghese, il Milan si ritrova momentaneamente con le mani legate sul fronte degli acquisti onerosi. Questo stallo rischia di produrre una beffa immediata: l'assalto a Kōnstantinos Karetsas è infatti vicinissimo a sfumare.
Il talentuoso trequartista del Genk è l'oggetto del desiderio dei top club europei e proprio nella giornata di oggi è previsto un incontro decisivo tra la dirigenza del club belga e il Borussia Dortmund per cercare di formalizzare e chiudere l'accordo definitivo, superando la concorrenza rossonera.
3. L'alternativa a sorpresa: fari puntati su SavinhoNonostante le difficoltà temporanee, l'area tecnica di via Aldo Rossi non si fa trovare impreparata e ha già individuato il piano di riserva in caso di definitivo addio a Karetsas. Il nome caldo sul taccuino dei dirigenti rossoneri è quello di Savinho. L'esterno offensivo brasiliano del Manchester City rappresenta il profilo ideale per caratteristiche tecniche, velocità e posizionamento tattico nel reparto offensivo del Milan, pronto a diventare un obiettivo concreto non appena si sbloccherà l'affare Leão. Si parla di un'operazione in prestito con obbligo di riscatto tra i 50 e i 55 milioni di euro.
4. Amorim mette il veto: Camarda e Chukwueze sono intoccabiliSe sul fronte delle uscite ci sono molti big in bilico, il nuovo allenatore Rúben Amorim ha voluto mettere dei punti fermi invalicabili per la rosa della stagione 2026-2027. Il tecnico portoghese ha blindato ufficialmente due elementi considerati risorse fondamentali per il presente e per il futuro del club: Francesco Camarda e Samuel Chukwueze.
5. Difesa, ci siamo: Diawara-Milan, scambio di documenti in corsoLa notizia più concreta in entrata di questa mattina riguarda la linea difensiva. Milan e Troyes sono infatti arrivate allo scambio di documenti ufficiali per il trasferimento in rossonero di Sankhoun Diawara. Il difensore centrale mancino, classe 2006, è ormai a un passo dal vestire la maglia del Diavolo. L'operazione da 3 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita è alle battute conclusive e il giocatore è atteso a Milano già nelle prossime ore per sostenere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto quinquennale.
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