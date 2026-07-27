Accordo con il Troyes per il centrale classe 2006: affare da 3 milioni più rivendita. Il francese firmerà un quinquennale e sarà il vice di Strahinja Pavlović

Daniele Triolo
- Milano
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Il calciomercato del Milan si accende con un colpo di prospettiva ma pronto a impattare fin da subito sulle rotazioni della Prima Squadra. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo ed esperto di trattative di mercato, è infatti atteso a brevissimo lo scambio di documenti tra il Milan e il Troyes per il trasferimento in rossonero di Sankhoun Diawara.

Il difensore centrale francese di origini senegalesi, classe 2006, rappresenta un profilo seguito a lungo dagli scout di via Aldo Rossi. I due club hanno raggiunto un'intesa definitiva per un'operazione a titolo definitivo. Nelle casse dei francesi — freschi di promozione dalla Ligue 2 alla Ligue 1, ottenuta anche grazie all'ottimo apporto di Diawara nella seconda parte di stagione — andranno 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Sankhoun Diawara sta per diventare un giocatore del Milan in questo calciomercato estivo 2026

Diawara a Milano per le visite mediche: i dettagli dell'accordo

I tempi per la fumata bianca sono strettissimi. Secondo l'esperto di mercato, il promettente difensore transalpino potrebbe sbarcare a Milano per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto già nella giornata di domani. Il calciatore si legherà al Diavolo per i prossimi cinque anni, con un accordo quinquennale che ne testimonia la fiducia da parte della dirigenza.

La tempistica ufficiale dipenderà esclusivamente dalla velocità con cui i comparti legali di Milan e Troyes formalizzeranno gli ultimi aspetti burocratici dell'affare, ma la strada appare ormai del tutto spianata.

Identikit tattico: un jolly mancino per Amorim come vice-Pavlović

Ma chi è Sankhoun Diawara e come verrà inserito nello scacchiere rossonero? Parliamo di un difensore centrale di piede mancino, caratteristica merce rara nel calcio moderno, dotato di ottima fisicità e buona progressione palla al piede. Qualità che gli permettono di adattarsi con assoluta disinvoltura anche nel ruolo di terzino sinistro. Nell'ultima annata calcistica con la maglia del Troyes, Diawara ha collezionato 17 presenze complessive tra campionato e Coppa di Francia, impreziosite anche da una rete siglata proprio nella coppa nazionale. Nelle idee tattiche dei rossoneri, il classe 2006 andrà a ricoprire numericamente e tatticamente il ruolo di vice di Strahinja Pavlović, garantendo ad Amorim una preziosa alternativa sul centrosinistra della retroguardia rossonera.

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