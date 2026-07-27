Il calciomercato del Milan si accende con un colpo di prospettiva ma pronto a impattare fin da subito sulle rotazioni della Prima Squadra. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo ed esperto di trattative di mercato, è infatti atteso a brevissimo lo scambio di documenti tra il Milan e il Troyes per il trasferimento in rossonero di Sankhoun Diawara.

Il difensore centrale francese di origini senegalesi, classe 2006, rappresenta un profilo seguito a lungo dagli scout di via Aldo Rossi. I due club hanno raggiunto un'intesa definitiva per un'operazione a titolo definitivo. Nelle casse dei francesi — freschi di promozione dalla Ligue 2 alla Ligue 1, ottenuta anche grazie all'ottimo apporto di Diawara nella seconda parte di stagione — andranno 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Diawara a Milano per le visite mediche: i dettagli dell'accordo

I tempi per la fumata bianca sono strettissimi. Secondo l'esperto di mercato, il promettente difensore transalpino potrebbe sbarcare a Milano per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto già nella giornata di domani. Il calciatore si legherà al Diavolo per i prossimi cinque anni, con unche ne testimonia la fiducia da parte della dirigenza.

La tempistica ufficiale dipenderà esclusivamente dalla velocità con cui i comparti legali di Milan e Troyes formalizzeranno gli ultimi aspetti burocratici dell'affare, ma la strada appare ormai del tutto spianata.

Identikit tattico: un jolly mancino per Amorim come vice-Pavlović

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Ma chi è Sankhoun Diawara e come verrà inserito nello scacchiere rossonero? Parliamo di un difensore centrale di, caratteristica merce rara nel calcio moderno, dotato di ottima fisicità e buona progressione palla al piede. Qualità che gli permettono di adattarsi con assoluta disinvoltura anche nel ruolo diNell'ultima annata calcistica con la maglia del Troyes, Diawara ha collezionatotra campionato e Coppa di Francia, impreziosite anche da una rete siglata proprio nella coppa nazionale. Nelle idee tattiche dei rossoneri, il classe 2006 andrà a ricoprire numericamente e tatticamente il ruolo di, garantendo ad Amorim una preziosa alternativa sul centrosinistra della retroguardia rossonera.