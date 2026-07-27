Accordo con il Troyes per il centrale classe 2006: affare da 3 milioni più rivendita. Il francese firmerà un quinquennale e sarà il vice di Strahinja Pavlović
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Il calciomercato del Milan si accende con un colpo di prospettiva ma pronto a impattare fin da subito sulle rotazioni della Prima Squadra. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo ed esperto di trattative di mercato, è infatti atteso a brevissimo lo scambio di documenti tra il Milan e il Troyes per il trasferimento in rossonero di Sankhoun Diawara.
Il difensore centrale francese di origini senegalesi, classe 2006, rappresenta un profilo seguito a lungo dagli scout di via Aldo Rossi. I due club hanno raggiunto un'intesa definitiva per un'operazione a titolo definitivo. Nelle casse dei francesi — freschi di promozione dalla Ligue 2 alla Ligue 1, ottenuta anche grazie all'ottimo apporto di Diawara nella seconda parte di stagione — andranno 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.
Diawara a Milano per le visite mediche: i dettagli dell'accordoI tempi per la fumata bianca sono strettissimi. Secondo l'esperto di mercato, il promettente difensore transalpino potrebbe sbarcare a Milano per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto già nella giornata di domani. Il calciatore si legherà al Diavolo per i prossimi cinque anni, con un accordo quinquennale che ne testimonia la fiducia da parte della dirigenza.
La tempistica ufficiale dipenderà esclusivamente dalla velocità con cui i comparti legali di Milan e Troyes formalizzeranno gli ultimi aspetti burocratici dell'affare, ma la strada appare ormai del tutto spianata.
Identikit tattico: un jolly mancino per Amorim come vice-PavlovićMa chi è Sankhoun Diawara e come verrà inserito nello scacchiere rossonero? Parliamo di un difensore centrale di piede mancino, caratteristica merce rara nel calcio moderno, dotato di ottima fisicità e buona progressione palla al piede. Qualità che gli permettono di adattarsi con assoluta disinvoltura anche nel ruolo di terzino sinistro.
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