Claudio Echeverri, trequartista del Manchester City, è stato proposto al Milan da alcuni intermediari: gli ostacoli burocratici e i piani dei rossoneri
Milan, l'arrivo di Leão e Gonçalo Ramos in Australia: che accoglienza dei compagni in hotel
Il nome di Claudio Echeverri torna a scaldare il mercato italiano. Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, l’argentino classe 2006 di proprietà del Manchester City sarebbe stato proposto al Milan da alcuni intermediari di mercato. Il club rossonero è alla ricerca di un trequartista per completare il reparto avanzato di Ruben Amorim, anche se al momento sembra più concentrato su altri obiettivi.
Calciomercato Milan: storia e numeri di EcheverriUn anno fa Echeverri era stato trattato a lungo dalla Roma. L'ex direttore sportivo Frederic Massara aveva raggiunto l’accordo con il calciatore, ma l'operazione non si è concretizzata per il no dei giallorossi alla formula del prestito secco pretesa dal Manchester City. Il trequartista argentino si è poi trasferito in prestito al Bayer Leverkusen, prima di passare a gennaio al Girona. La parentesi spagnola si è chiusa con un solo gol realizzato in 17 presenze e la retrocessione in Segunda Division.
La tourné estiva con il Manchester City e il nodo burocratico che blocca il MilanEcheverri è partito con il Manchester City per la tournée estiva in Asia: Enzo Maresca lo valuterà nelle amichevoli contro Inter, All-Stars K-League e Atlético Madrid. La stampa inglese, tuttavia, considera già l’argentino destinato all’addio. Per il Milan c’è un fattore che complica l'operazione: dopo l'acquisto di Andrej Kostic dal Partizan Belgrado, i rossoneri hanno un solo slot extracomunitario a disposizione.
L'interesse del River Plate e i piani del Manchester CitySulle tracce del trequartista c'è anche il River Plate, club in cui Echeverri è cresciuto. Il presidente del club argentino, Stefano Di Carlo, spinge per un ritorno in patria. Il Manchester City, dopo aver versato la clausola di 25 milioni di dollari per acquistarlo, preferirebbe tuttavia una soluzione in Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Milan, dalla Turchia: "Il Galatasaray ha chiuso per Leão". L'annuncio in diretta del giornalista
Ultime Notizie
Milan, Amorim ha scelto il nuovo centrocampista. La verità su Theo. Ibra e Cardinale show. Proposto Echeverri
Interviste
Milan, Ibrahimovic: "Cardinale ha detto che mi farà diventare miliardario. Sono un leader anche nel business"
Live
Mercato Milan LIVE | Leão-Fenerbahçe, ci siamo: le cifre. Ritorno di Theo? Occhi su Højbjerg
News Calciomercato
Milan, può tornare Theo Hernandez? Il suo agente rompe il silenzio: "Ecco la verità"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti