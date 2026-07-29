Il nome di Claudio Echeverri torna a scaldare il mercato italiano. Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, l’argentino classe 2006 di proprietà del Manchester City sarebbe stato proposto al Milan da alcuni intermediari di mercato. Il club rossonero è alla ricerca di un trequartista per completare il reparto avanzato di Ruben Amorim, anche se al momento sembra più concentrato su altri obiettivi.

Calciomercato Milan: storia e numeri di Echeverri

La tourné estiva con il Manchester City e il nodo burocratico che blocca il Milan

L'interesse del River Plate e i piani del Manchester City

Un anno faera stato trattato a lungo dalla. L'ex direttore sportivoaveva raggiunto l’accordo con il calciatore, ma l'operazione non si è concretizzata per il no dei giallorossi alla formula del prestito secco pretesa dal Manchester City. Il trequartista argentino si è poi trasferito in prestito al, prima di passare a gennaio al. La parentesi spagnola si è chiusa cone la retrocessione in Segunda Division.è partito con ilper la tournée estiva in Asia: Enzo Maresca lo valuterà nelle amichevoli contro Inter, All-Stars K-League e Atlético Madrid. La stampa inglese, tuttavia, considera già l’argentino destinato all’addio. Per ilc’è un fattore che complica l'operazione: dopo l'acquisto di Andrej Kostic dal Partizan Belgrado, i rossoneri hannoa disposizione.Sulle tracce del trequartista c'è anche il, club in cuiè cresciuto. Il presidente del club argentino, Stefano Di Carlo, spinge per un ritorno in patria. Il, dopo aver versato la clausola di 25 milioni di dollari per acquistarlo, preferirebbe tuttavia una