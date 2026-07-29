Il nuovo ruolo da dirigente di RedBird e il rapporto con il proprietario del Milan Gerry Cardinale: l'intervista a Zlatan Ibrahimovic
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Non solo Gerry Cardinale, anche Zlatan Ibrahimovic si è aperto ai microfoni del 'Wall Street Journal'. L'ex calciatore svedese ha parlato della nuova carriera da dirigente e del suo ruolo nell'organigramma di RedBird. Spazio anche a diversi aneddoti sul proprietario del Milan, con cui il Senior Advisor del fondo statunitense ha confermato di avere un ottimo rapporto.
Milan, l'intervista a Zlatan IbrahimovicIbrahimovic inizia l'intervista parlando proprio di Cardinale.
"Ho avuto la fortuna di conoscere Gerry Cardinale. In Europa il calcio viene vissuto quasi come una religione e i tifosi considerano il club una parte di loro stessi. Negli Stati Uniti la prospettiva è diversa, ma se riesci a unire questa passione viscerale con la visione aziendale trovi la combinazione perfetta. Gerry mi ha persino detto, scherzando, che mi farà diventare miliardario: per me si tratta di un'avventura del tutto nuova".
Ibrahimovic, da calciatore a dirigentePassare dal ruolo di calciatore a quello da dirigente non è mai semplice, ma Ibrahimovic si sta dando da fare per essere all'altezza del suo nuovo incarico. Qui sotto il passaggio in cui parla del suo approccio con il mondo degli affari
"Sono davvero felice di essere entrato in RedBird e affronti questa sfida con grande umiltà. Ho fatto il calciatore per tutta la vita, ma ora voglio fare un salto di qualità nel mondo degli affari. Adesso sono circondato da esperti e lavoro costantemente con i numeri. All'inizio ero disorientato, ma Gerry mi incoraggia sempre ad andare avanti. So bene che per capire a fondo questo settore e agire al meglio mi servirà del tempo".
Milan, qual è il vero ruolo di Ibrahimovic?A livello ufficiale, Ibrahimovic è il Senior Advisor di Redbird. L'ex calciatore, dunque, non rappresenta una parte attiva dell'organigramma del Milan, ma è più un importante azionista del fondo proprietario del club. Lo stesso ruolo, nel 2023, era stato offerto a Paolo Maldini. L'allora direttore tecnico, però, decise di non accettare la proposta di Cardinale e di non acquistare quote di RedBird. Una scelta che ha portato al licenziamento pochi mesi dopo.
Il ruolo da leader e le analogie con lo spogliatoioL'esperienza in spogliatoi di altissimo livello ha aiutato Ibrahimovic ad adattarsi agli ambienti dirigenziali, ecco come.
"Cardinale mi ha chiesto di portare nel business lo stesso Zlatan che si vedeva in campo. Quando ho iniziato a frequentare gli uffici ho capito subito una cosa: le dinamiche aziendali sono uguali a quelle di uno spogliatoio. Anche nel mondo degli affari serve un leader che alzi l'asticella, dia l'esempio e trasmetta la giusta mentalità per guidare la squadra".
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