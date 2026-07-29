Proprio quando il Fenerbahce sembrava pronto a chiudere per Rafael Leao, un'altra squadra di Istanbul ha raggiunto un accordo totale sia con il Milan che con l'attaccante portoghese. Nel corso della diretta di 'TandemSports', programma sportivo in onda sulle reti turche, il giornalista Ümit Özat si è espresso con certezza sul futuro del numero 10 rossonero.

Calciomercato Milan, Leao al Galatasaray: l'annuncio in diretta sulla TV turca

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🗣️ Ümit Özat:



“Acayip bir haber geldi. Galatasaray Rafael Leão'yu almış. Milan, Galatasaray 50 milyon Euro teklif etti demiş. Aziz Başkan da "Hayırlı olsun" demiş.” pic.twitter.com/w8jxVxrQex — Krampon Sports (@KramponSport) July 29, 2026

Secondo, ilavrebbe definito l'acquisto didal. Per convincere il club rossonero, i turchi avrebbero messo sul piatto, soddisfacendo le richieste della società di Via Aldo Rossi. Un'indiscrezione che, se dovesse essere confermata, metterebbe la parola fine all'avventura del giocatore in Italia, iniziata nel 2019 e durata sei anni.

Al momento dell'annuncio di Özat, non è passata inosservata la reazione di Aziz Yıldırım, giornalista e tifoso del Fenerbahce seduto al fianco del collega. Yıldırım si è limitato ad un: "Allora auguri", anche se il rammarico per la beffa subita dai 'Canarini Gialli' era ben visibile sul suo volto.

I retroscena della trattativa con il Fenerbahce

Milan, termina l'era Leao: i suoi numeri

Prima di raggiungere un accordo con il Galatasaray,è stato a lungo corteggiato dal, nonostante il comunicato diramato poco tempo fa per smentire la trattativa.. Nei giorni scorsi, il club gialloblù aveva mandato un proprio emissario in Italia per trattare direttamente con il, ma l'accelerata dei rivali rischia di beffare definitivamente il Fener.Negli otto anni con la maglia delha segnatoe servitoindiventando il 15° marcatore nella storia del club, oltre che il 6° assistman all-time. A livello realizzativo, la stagione 2025-2026 è stata la peggiore dalla 2020-2021. Il portoghese, infatti, ha chiuso a quotaper un totale di 13 contributi gol complessivi: nelle ultime sei annate il giocatore non aveva mai fatto meno di 25 nella somma tra gol e assist.