Gabbia su Leão: "Ognuno è giusto che prenda le sue decisioni. Chi resta al Milan ..."

Milan al lavoro a Perth in attesa del derby con l'Inter. Rafael Leão: sirene turche da 50 milioni e l'intervista a Gabbia sul futuro del numero 10 rossonero
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Il Milan è al lavoro a Perth in Australia per preparare la stagione 2026-27. Il prossimo 5 agosto ci sarà un'amichevole molto suggestiva contro l'Inter: un derby che conterà il giusto, ma sarà comunque un derby.
Il caso Rafael Leão e le sirene di mercatoOggi è in arrivo anche Rafael Leão, che raggiungerà i compagni già al lavoro dall'inizio del raduno al centro sportivo rossonero di Milanello.
L'attaccante portoghese è al centro delle voci di mercato: sembra difficile che possa restare al Milan durante questa estate, con i club turchi molto interessati alla sua situazione, specialmente il Fenerbahçe e il Galatasaray.
Le dichiarazioni di Matteo GabbiaTra i compagni che accoglieranno il numero 10 rossonero c'è anche Matteo Gabbia.
Nella sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan ha parlato anche di Leão. Ecco le sue parole:
"Voglio molto bene a Rafa perché abbiamo condiviso un percorso lungo tanti anni nei quali ci sono state gioie e anche dispiaceri. Penso che abbia dato tantissimo a questa squadra e tutti qui gli vogliono bene. Poi ognuno è giusto che prenda le sue decisioni: le persone che rimangono al Milan devono farlo dando la priorità alla società e alla squadra. Sono sicuro che Rafa, finché sarà qui, farà il meglio per questo gruppo".
L'analisi tecnica e il futuro del portogheseRafael Leão è stato uno degli attaccanti più importanti della storia recente del Milan: MVP della stagione dell'ultimo Scudetto rossonero e devastante la stagione successiva in Champions League, specialmente contro il Napoli durante i quarti di finale della competizione.
Ora, però, il ciclo del portoghese con la maglia rossonera sembra finito.
- Nel 3-4-2-1 di Amorim farebbe fatica a trovare un posto anche a livello tattico: difficile pensare che il portoghese possa pressare con costanza come chiesto da Amorim.
- In più, per il Milan, è una risorsa importante da giocarsi sul mercato: la sua cessione può fruttare una cinquantina di milioni di euro, un incasso molto importante.
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