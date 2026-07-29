Gabbia su Leão: "Ognuno è giusto che prenda le sue decisioni. Chi resta al Milan ..."

Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM

Il Milan è al lavoro a Perth in Australia per preparare la stagione 2026-27. Il prossimo 5 agosto ci sarà un'amichevole molto suggestiva contro l'Inter: un derby che conterà il giusto, ma sarà comunque un derby.

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Il caso Rafael Leão e le sirene di mercato

Oggi è in arrivo anche Rafael Leão , che raggiungerà i compagni già al lavoro dall'inizio del raduno al centro sportivo rossonero di

L'attaccante portoghese è al centro delle voci di mercato: sembra difficile che possa restare al Milan durante questa estate, con i club turchi molto interessati alla sua situazione, specialmente il Fenerbahçe e il Galatasaray.

Le dichiarazioni di Matteo Gabbia

Tra i compagni che accoglieranno ilc'è anche Matteo Gabbia

Nella sua lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, il difensore del Milan ha parlato anche di Leão. Ecco le sue parole:

"Voglio molto bene a Rafa perché abbiamo condiviso un percorso lungo tanti anni nei quali ci sono state gioie e anche dispiaceri. Penso che abbia dato tantissimo a questa squadra e tutti qui gli vogliono bene. Poi ognuno è giusto che prenda le sue decisioni: le persone che rimangono al Milan devono farlo dando la priorità alla società e alla squadra. Sono sicuro che Rafa, finché sarà qui, farà il meglio per questo gruppo".

L'analisi tecnica e il futuro del portoghese

è stato uno deglirossonero e devastante la stagione successiva in, specialmente contro ildurante i quarti di finale della competizione.

Ora, però, il ciclo del portoghese con la maglia rossonera sembra finito.