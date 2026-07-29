Mentre il Milan si trova in Australia per la tournée estiva, la dirigenza continua a programmare il futuro. Ruben Amorim ha indicato alla società il centrocampista ideale per il proprio sistema di gioco e in Via Aldo Rossi vogliono provare ad accontentarlo. Nel frattempo, un intermediario ha offerto Claudio Echeverri del Manchester City al club rossonero, che ha già dato una risposta chiara. Dopo le indiscrezioni su un possibile ritorno in Serie A, l'agente di Theo Hernandez ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito. Intanto, dall'altra parte del mondo, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic hanno illustrato le prospettive del club ai microfoni del 'Wall Street Journal'.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Calciomercato, proposto Echeverri del Manchester City

Il nome ditorna a scaldare il mercato italiano. Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, l’argentino classe 2006 di proprietà delsarebbe stato proposto alda alcuni intermediari di mercato.

Il club rossonero è alla ricerca di un trequartista per completare il reparto avanzato di Ruben Amorim, anche se al momento sembra più concentrato su altri obiettivi. Inoltre, per il Milan c’è un fattore che complica l'operazione: dopo l'acquisto di Andrej Kostic dal Partizan Belgrado, il Diavolo ha un solo slot extracomunitario a disposizione.

Le parole di Cardinale e Ibrahimovic dagli Stati Uniti

Intervistati dal 'Wall Street Journal', il proprietario del Milane il Senior Advisor di RedBirdhanno illustrato le prospettive future del club rossonero.

Cardinale: "Ci è voluto un po' di tempo per adattare la mentalità americana al contesto europeo. Negli Stati Uniti lo sport è vissuto come intrattenimento. In Europa, invece, i tifosi sono puristi e si sentono i veri proprietari del club, un aspetto che va assolutamente rispettato. Per me, però, è proprio lo spettacolo a finanziare lo sport. I network media pagano cifre altissime per i diritti televisivi e in cambio pretendono un prodotto di altissimo livello." Leggi qui l'intervista integrale.

Ibrahimovic: "Ho avuto la fortuna di conoscere Gerry Cardinale. In Europa il calcio viene vissuto quasi come una religione e i tifosi considerano il club una parte di loro stessi. Negli Stati Uniti la prospettiva è diversa, ma se riesci a unire questa passione viscerale con la visione aziendale trovi la combinazione perfetta. Gerry mi ha persino detto, scherzando, che mi farà diventare miliardario: per me si tratta di un'avventura del tutto nuova". Qui tutte le sue parole.

Centrocampo Milan, Amorim vuole Højbjerg

Stando a quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, Ruben Amorim avrebbe chiesto alla dirigenza di provare a prendere, mediano classe 1995 attualmente in forza al. Sotto contratto con il, il centrocampista danese continua ad allenarsi regolarmente con il club francese. Secondo ‘Calciomercato.com’, però, il giocatore avrebbe aperto al trasferimento in Italia e l’idea di giocare nelpotrebbe stuzzicarlo.

Nonostante la centralità di Højbjerg nei piani del Marsiglia, un’offerta compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per chiudere l'accordo con il club francese. Il Milan potrebbe ricavare queste risorse proprio dalla partenza di Fofana. Il mediano francese è seguito con attenzione dal Crystal Palace, pronto a investire tra i 15 e i 20 milioni di euro: cifra ideale per finanziare l'acquisto del danese.

Theo Hernandez torna in Italia? Ecco la verità

Nelle ultime ore hanno iniziato a diffondersi voci sempre più insistenti su un imminente ritorno in Italia di Theo Hernandez , ex terzino del. Secondo l'indiscrezione rivelata da 'Tuttosport',avrebbero avviato i contatti con l'entourage del laterale francese per aggiudicarsi le sue prestazioni. A fare chiarezza sul futuro di Theo ci ha pensato

Contattato telefonicamente dall'insider di mercato Francesco Montanari, l'agente di Theo Hernandez ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito.

“Tu sai che io dico sempre la verità. Il ritorno di Theo Hernandez in Italia è impossibile: dovrebbero pagare uno stipendio da 20 milioni di euro netti. In questo momento non può tornare in Italia. Ci hanno chiamato due grandi squadre in Premier e in Liga, ma abbiamo rifiutato per questioni fiscali”.