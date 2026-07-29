Theo Hernández un'occasione di mercato: può partire in prestito. Proposto in Italia: ecco i dettagli

Theo Hernández: l'agente lo offre a Juventus e Napoli. L'Al-Hilal apre al prestito, ma lo scoglio dei 20 milioni di ingaggio frena la Serie A
Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM
Theo Hernández è stato un grandissimo calciatore per il Milan: il terzino sinistro francese ha rivoluzionato la fascia dei rossoneri e, insieme al suo 'compagno di merende' Leão, ha messo a ferro e fuoco tantissime difese della Serie A nelle sue stagioni con il Diavolo. 34 gol e 45 assist totali in 262 presenze con il Milan: numeri altissimi per un terzino sinistro. Il francese è stato chiave per la rinascita del club ed è stato uno dei volti dell'ultimo Scudetto vinto dal Diavolo. La scorsa estate, però, l'amore è finito: cessione per circa 25 milioni di euro all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Questi i suoi numeri con la squadra araba: 9 gol e 6 assist in 44 presenze.
Il retroscena di mercato: Theo Hernández proposto in Serie ADopo una stagione lontano dal calcio europeo, Theo Hernández potrebbe tornare durante questa sessione di calciomercato: questa è l'indiscrezione lanciata da Tuttosport. Il suo agente Manuel García Quilón l’ha proposto in Italia: alla Juventus e al Napoli. L’Al-Hilal lo ritiene un esubero, un calciatore che potrebbe essere ceduto anche in prestito alle giuste condizioni.
L'ostacolo ingaggio e l'ipotesi Premier LeagueIl quotidiano però sottolinea di come il ritorno di Theo Hernández in Europa sia certamente più facile da orchestrare in Premier League. Il terzino francese, infatti, guadagna circa 20 milioni di euro a stagione: una cifra impensabile per chiunque nel nostro campionato. Vedremo se davvero questa suggestione si potrà trasformare in realtà nei prossimi giorni del mercato o se resterà solo un'indiscrezione di mercato del mese di luglio.
Un ritorno al Milan è possibile?Come detto, Theo Hernández è stato un calciatore determinante nelle ultime stagioni del Milan, tanto che molti si potrebbero chiedere se sia possibile un ritorno con la maglia rossonera: difficile pensarlo in questo momento, proprio per motivi economici.
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