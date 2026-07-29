Theo Hernández un'occasione di mercato: può partire in prestito. Proposto in Italia: ecco i dettagli

Theo Hernández è stato un grandissimo calciatore per il Milan: il terzino sinistro francese ha rivoluzionato la fascia dei rossoneri e, insieme al suo 'compagno di merende' Leão, ha messo a ferro e fuoco tantissime difese della Serie A nelle sue stagioni con il Diavolo. 34 gol e 45 assist totali in 262 presenze con il Milan: numeri altissimi per un terzino sinistro. Il francese è stato chiave per la rinascita del club ed è stato uno dei volti dell'ultimo Scudetto vinto dal Diavolo. La scorsa estate, però, l'amore è finito: cessione per circa 25 milioni di euro all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Questi i suoi numeri con la squadra araba: 9 gol e 6 assist in 44 presenze.

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Il retroscena di mercato: Theo Hernández proposto in Serie A

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