Tutto su Theo Hernandez, difensore dell'AC Milan ed ex Real Madrid: chi è, età, caratteristiche, costo, stipendio, carriera, biografia e vita privata. Scopri con noi tutte le curiosità sul terzino francese, statistiche comprese

LA SCHEDA

Nome: Theo Bernard François Hernández

Luogo e data di nascita: Marsiglia (Francia), 6 ottobre 1997

Altezza: 184 cm

Peso: 78 kg

Scadenza contratto: 30/6/2024

Ingaggio: 1.5 Milioni netti (2.3 M. lordi)

CARRIERA

Atletico Madrid

Dopo aver mosso i primi passi nel vivaio del RayoMajadahonda, nel 2007 entra nel settore giovanile dell’Atletico Madrid. Fa il suo esordio con la squadra B dei Colchoneros, in quarta serie spagnola, il 30 agosto 2015 in PuertaBonita-Atlético Madrid B (3-4).

Alaves

Dopo appena dieci presenze complessive con l’Atletico Madrid B, nel 2016 si trasferisce in prestito all’Alaves, club appena promosso in Liga. Alla sua prima esperienza tra i professionisti, Hernandez colleziona 36 presenze complessive e realizza 2 reti, quella decisiva per il successo in campionato sull’Athletic Bilbao e quella ininfluente contro il Barcellona in finale di Copa del Rey.

Real Madrid

L’ottima stagione disputata con l’Alaves spinge addirittura il Real Madrid a versare nelle casse dell’Atletico – ancora proprietario del cartellino – i 30 milioni previsti dalla clausola rescissoria. La sua prima – e unica – stagione con i Blancos si conclude con 23 presenze totali e tre trofei conquistati.

Real Sociedad

Il 18 agosto 2018 finisce in prestito alla Real Sociedad, con cui ritrova spazi e fiducia dopo la stagione poco soddisfacente – dal punto di vista del minutaggio – di Madrid. L’esperienza con i baschi è buona, non eccellente, e si chiude con 28 presenze e 1 gol.

Milan

Per questioni di abbondanza il Real Madrid decide di privarsi del difensore francese e ad approfittarne è il Milan, che per volontà di Maldini investe 20 milioni di euro pur di accaparrarselo. Il debutto in rossonero arriva il 21 settembre nel derby (Milan-Inter 0-2), mentre la prima marcatura è del 5 ottobre (Genoa-Milan 1-2).

LA PRESENTAZIONE AL MILAN

Theo Hernandez si è presentato ai tifosi rossoneri attraverso due video, pubblicati da acmilan.com. "Maldini è un mito. Qui voglio la Champions League", ha detto il francese.

NAZIONALE

Di origini spagnole, Hernandez ha scelto sin da giovane di giocare con la maglia della Francia. Con la Nazionale transalpina il suo percorso è fermo alle rappresentative giovanili, per la precisione Under 18 (4 presenze), 19 (9) e 20 (3).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piede mancino, Theo Hernandez è un esterno polivalente, dotato di grande slancio e forza atletica. Esuberante in fase offensiva, vanta un ottimo tiro dalla distanza e una grande abilità al cross.

CURIOSITA'

È figlio di Jean-Francois Hernandez, ex terzino di Marsiglia e Atletico Madrid, e fratello di Lucas, difensore del Bayern Monaco e della Nazionale francese.

Nel maggio 2017 ha realizzato un gol nella finale di Copa del Rey tra Barcellona ed Alaves, gara nota per essere stata l’ultima disputata al “Vicente Calderon” prima del suo abbattimento.

Il suo idolo è Diego Forlan, attaccante uruguaiano ex Atletico Madrid e Inter.

DICONO DI LUI

Maldini: «È un giocatore giovane, ha solo 21 anni, ma ha già vinto la Champions League, ha giocato già in una grande squadra. L’idea è di riaprire un nuovo capitolo, dopo quello purtroppo chiuso, in un club del pari livello del Real Madrid. Theo è uno dei migliori terzini in circolazione e lui deve puntare a diventare uno dei primi tre al mondo».

Pioli: "Ho giocato con Cabrini, uno dei terzini più forti di tutti i tempi, e vi dico che Theo Hernandez può diventare il più forte al Mondo"

Di Domenico Abbondandolo