La stagione 24/25 sta volgendo al termine. In questo weekend il Milan giocherà al 'Mapei' contro il Sassuolo una gara che potrebbe certificare il ritorno in Champions League del Diavolo. Per il momento va bene così, questo era l'obiettivo di inizio stagione. Ma il prossimo anno bisognerà puntare a vincere. In diverse occasioni sia Igli Tare che Massimiliano Allegri lo hanno fatto capire chiaramente. Per costruire un Milan vincente serve però partire da un calciomercato ricco di investimenti e colpi che possano alzare il livello della rosa di Max. Un ruolo di cui si parla poco ma che necessità un innesto è la fascia sinistra . Certezze non ce ne sono per il futuro: Bartesaghi deve rinnovare, ma occhio al pericolo Premier League ( leggi qui i dettagli ), mentre Estupiñán appare in partenza dopo un anno molto deludente. Ecco quindi che il nome di Alejandro Grimaldo diventa una possibilità da tenere d'occhio.

Grimaldo per la fascia del Milan? Numeri e costi abbordabili

Grimaldo sarebbe un colpo di assoluto livello per il Milan che cerca maggiori soluzioni offensive anche dagli esterni e lo spagnolo sarebbe perfetto in questo senso. Nella stagione in corso, il giocatore del Bayer Leverkusen ha messo a segno 14 gol e 11 assist in 43 presenze stagionali: numeri a cui nessun attaccante del Milan si avvicina. E a livello di costi, sarebbe tutt'altro che impossibile. In estate Grimaldo andrà in scadenza con i tedeschi (2027) e secondo le ultime indiscrezioni potrebbe bastare un'offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro. A livello di stipendio, invece, lo spagnolo guadagna circa 5 milioni netti all'anno. Cifre che rientrano nei parametri del Milan e che confermano l'ottimo rapporto qualità/prezzo per uno dei migliori mancini d'Europa. Qualche giorno fa, lo stesso giocatore spagnolo si era espresso sull'interesse del Milan: