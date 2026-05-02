Da diverso tempo il Milan sta programmando la prossima stagione tramite vertici in cui partecipano attivamente Massimiliano Allegri e la dirigenza , ossia l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare . Ci sono pochi dubbi che in questi incontri si parli di calciomercato : per costruire un Milan vincente, bisogna partire da una campagna acquisti ricca di colpi che alzino notevolmente il livello della rosa. A centrocampo, in attesa di capire il futuro di Luka Modric , si punta con forza a Leon Goretzka , mezzala che lascerà a parametro zero il Bayern Monaco . Ma non solo. Viste le possibili uscite di Fofana e Loftus-Cheek , sarà necessario almeno un altro innesto oltre al possibile arrivo del tedesco. Negli ultimi giorni si parla con insistenza di Nicolò Fagioli , centrocampista della Fiorentina . Allegri lo conosce bene e sa come poterlo sfruttare al meglio.

Milan su Fagioli: dati e quel legame con Allegri

Nella deludente stagione della Viola, Fagioli rappresenta una delle note più liete dell'anno. Arrivato in estate per rilanciarsi dopo gli ultimi anni difficili caratterizzati dallo scandalo legato alle scommesse, l'ex Juventus ha dimostrato qualità e doti non comuni. In stagione, sia con Pioli che con Vanoli, l'azzurro ha rappresentato un punto fisso nell'undici della Fiorentina. Sono 42 le presenze totali in tutte le competizioni, condite da 3 gol e 3 assist. A livello di costi, poi, Fagioli non rappresenta un problema per il Diavolo: la sua valutazione attuale, secondo 'transfermarkt.it', è di 16 milioni di euro mentre attualmente guadagna circa 2,2 milioni all'anno. Per un profilo giovane e futuribile come lui nulla di proibitivo. Per Massimiliano Allegri sarebbe un arrivo più che gradito visto che fu lui a credere per primo in Fagioli alla Juventus qualche anno fa. In una conferenza stampa risalente al 2018, il tecnico toscano parlava così di un giovanissimo Fagioli: