Questo è il concetto chiave ribadito più volte da Massimiliano Allegri : va bene il quarto posto, ma un club come il Milan deve puntare agli Scudetti e alle coppe , non solo alla stabilità economica. Lo ha detto anche Igli Tare nell'intervista che uscirà domani sui canali di 'DAZN': " Per essere da Milan, bisogna tornare a vincere. Qua bisogna lasciare il segno ".

Tutto parte dal calciomercato: le ultime

Per tornare a "lasciare il segno" bisogna partire da un calciomercato estivo che alzi notevolmente il livello della rosa in ogni reparto. In difesa, il nome più caldo è quello di Mario Gila della Lazio. Per chiarire le tante voci legate al suo nome, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva l'agente del centrale Alejandro Camano. A centrocampo, invece sono diversi i nomi nel taccuino del Diavolo. Quello più vicino e su cui si lavora da più tempo è quello di Leon Goretzka, ma non è l'unico. In giornata abbiamo parlato di Anguissa, ma anche dei già citati tempo fa Koné e Javi Guerra. Per concludere, in attacco oggi è tornato con forza nelle cronache rossonere il nome di Romelu Lukaku, ma sicuramente non l'unico nella lista di Igli Tare per regalare a Massimiliano Allegri innesti di livello in ogni reparto.