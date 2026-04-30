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Nuovo vertice a Casa Milan tra Allegri e dirigenza: continua il lavoro di programmazione

Igli Tare e Massimiliano Allegri Milan
Oggi in sede rossonera si è tenuto un nuovo vertice di circa tre ore tra Allegri e società per il futuro del Milan: la strada è tracciata
Redazione

Nel pomeriggio di oggi vi abbiamo mostrato le immagini del nostro inviato Stefano Bressi fuori da Casa Milan che ha intercettato l'uscita di Massimiliano Allegri dalla sede rossonera. Nella giornata odierna, infatti, si è tenuto l'ennesimo vertice (durato circa tre ore) tra il tecnico e la società rossonera per programmare la prossima stagione che deve essere caratterizzata dai successi sul campo, la sola qualificazione in Champions League non può più bastare.

Milan, si lavora al futuro per vincere: Allegri e Tare sono stati chiari

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Quello di oggi è solo l'ultimo di una serie di incontri andati in scena nelle ultime settimane tra l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri e la società, quindi l'ad Giorgio Furlani e il ds Igli Tare. L'obiettivo di questi summit è programmare assieme la prossima stagione. Con l'annata 25/26 al termine e con l'obiettivo Champions League quasi raggiunto, si inizia a pensare come tornare a vincere fin dal prossimo anno.

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Questo è il concetto chiave ribadito più volte da Massimiliano Allegri: va bene il quarto posto, ma un club come il Milan deve puntare agli Scudetti e alle coppe, non solo alla stabilità economica. Lo ha detto anche Igli Tare nell'intervista che uscirà domani sui canali di 'DAZN': "Per essere da Milan, bisogna tornare a vincere. Qua bisogna lasciare il segno".

Tutto parte dal calciomercato: le ultime

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Per tornare a "lasciare il segno" bisogna partire da un calciomercato estivo che alzi notevolmente il livello della rosa in ogni reparto. In difesa, il nome più caldo è quello di Mario Gila della Lazio. Per chiarire le tante voci legate al suo nome, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva l'agente del centrale Alejandro Camano. A centrocampo, invece sono diversi i nomi nel taccuino del Diavolo. Quello più vicino e su cui si lavora da più tempo è quello di Leon Goretzka, ma non è l'unico. In giornata abbiamo parlato di Anguissa, ma anche dei già citati tempo fa Koné e Javi Guerra. Per concludere, in attacco oggi è tornato con forza nelle cronache rossonere il nome di Romelu Lukaku, ma sicuramente non l'unico nella lista di Igli Tare per regalare a Massimiliano Allegri innesti di livello in ogni reparto.

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