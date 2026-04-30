ESCLUSIVA Agente Gila: “Milan e Allegri sono TOP. Un orgoglio, ma ora c’è la Lazio” | Calciomercato Milan
Le caratteristiche di Anguissa—
Zambo Anguissa è un centrocampista box-to-box molto moderno: recupera diversi palloni per poi trasportarli, rompendo le linee avversarie. Allegri apprezza molto il calciatore non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello fisico.
Arrivato al Napoli nel 2021 dal Fulham per 15 milioni di euro, la sua avventura con i partenopei potrebbe ben presto finire: per evitare di perderlo a zero, De Laurentiis potrebbe lasciarlo partire già in estate.
I numeri—
In Italia, per l'appunto, dal 2021, il centrocampista camerunese con addosso al maglia azzurra, ha totalizzato ben 146 presenze in Serie A, segnando 13 gol e 16 assist e conquistando due scudetti.
Secondo varie valutazioni di mercato, il suo valore si avvicinerebbe ai 20 milioni di euro, cifra più che giusta per una pedina come la sua. L'inserimento del centrocampista nella rosa rossonera, inoltre, avrebbe una logica ben precisa.
Aumenterebbe la fisicità a centrocampo: la squadra rossonera diventerebbe più aggressiva, alzando addirittura il livello di resistenza. Non è un profilo che fa accapponare la pelle, ma è un giocatore in grado di incidere sulla struttura di diverse partite.
Per il Milan, il suo arrivo rappresenterebbe un innesto di altissimo livello, e in più porterebbe quella giusta dose di esperienza che servirebbe alla squadra: con Anguissa, i vari Ricci e Jashari potranno crescere più velocemente.
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