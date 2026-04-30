Massimiliano Allegri è stato chiaro con il Milan : per vincere subito servono giocatori pronti all'uso e con esperienza. Un profilo come Rabiot per intenderci. Ecco perché, in quest'ottica, bisogna tenere in considerazione Zambo Anguissa, centrocampista classe '95 del Napoli . Il club rossonero, secondo il giornalista sportivo Pellegatti , sarebbe sulle tracce del centrocampista napoletano, in scadenza con i partenopei a giugno 2027.

"Anguissa avrebbe il ruolo di nuovo Kessié, un centrocampo di livello internazionale e completo. Potrebbe essere lui il nome per completare il centrocampo di Allegri, all’allenatore piace molto. Ha avuto una stagione molto travagliata dopo un ottimo avvio, ma è un calciatore di grande esperienza, grande caratura, un calciatore in grado di innalzare il livello del Milan, un livello che diventerebbe internazionale