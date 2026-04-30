Contro la Juventus è entrato in un momento difficile della partita, ma come sottolineato dai dati 'Sofascore', è stato precisissimo sui passaggi non sbagliando mai. I numeri generali in Serie A restano comunque bassi: un solo assist (contro il Como per il gol di Leao), 11 partite in campo con 45 minuti di media giocati per un totale di 493 minuti giocati. Quali sono i risultati in campionato con Jashari titolare? Sconfitta 1-0 contro la Lazio, 1-1 contro il Como, vittoria per 1-0 contro il Lecce, 1-1 contro la Fiorentina. Conto totale 5 punti sui 12 disponibili, 3 gol subiti e 3 segnati. Non numeri esaltanti. Secondo il sito transfermarkt.it, il valore di Jashari resta alto, sui 30 milioni di euro e il classe 2002 è stato comprato in estate per diventare una sorta di erede per il post Modrić. Ora lo svizzero ha quattro partite per dimostrare che la scelta della dirigenza del Milan è stata quella giusta. Impossibile dare lo stesso apporto di un fenomeno come il croato, ma a Jashari si chiede visione, controllo del pallone, gestione del possesso e filtranti agli attaccanti, cose già viste (con poca continuità), nei suoi pochi minuti in campo con il Milan.