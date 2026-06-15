Ci siamo, la rivoluzione del Milan di Gerry Cardinale è finalmente arrivata (qui le notizie): come allenatore accordo totale con Ruben Amorim. A gestire il nuovo progetto ci sarà Markus Krösche. Svelato anche il possibile primo colpo estivo. Ecco perché è saltato Glasner: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Scelto chi gestirà il nuovo corso

"Accordo verbale per Markus Krösche come nuovo Head of Football del Milan. In arrivo anche Timmo Hardung come direttore sportivo. Krösche ha già dato l'ok per Amorim".

Il giornalista Matteo Moretto ha rivelato l'accordo in arrivo per Markus Krösche, dirigente dell'Eintracht Francoforte. Ecco i dettagli.

Markus Krösche e Timmo Hardung hanno lavorato molto bene con l'Eintracht Francoforte e hanno valorizzato tantissimi talenti: ultimo il terzino sinistro Nathaniel Brown che oggi vale circa 60 milioni di euro ed è seguito dal Bayern Monaco. Questa potrebbe essere la filosofia anche al Milan: ricerca dei giovani talenti da valorizzare. Krösche, Hardung e Amorim che dovranno andare d'accordo per il bene del Milan e lavorare con equilibrio tutti insieme, senza discordie interne che non hanno fatto bene di recente ai rossoneri.

Ecco perché è saltato Glasner

La Gazzetta dello Sport spiega perché le quotazioni di Glasner sono calate a picco: c'è un dubbio che l'opzione Rangnick saltata abbia influito negativamente anche sul destino dell'allenatore del Crystal Palace. In più c'è il fattore: i rapporti tra i due a Francoforte presero una brutta piega per alcune divergenze sul mercato. In più, Cardinale e Ibrahimovic non sono stati stregati a livello filosofico dal calcio di Glasner: è giudicato più prudente e meno 'eccitante' rispetto agli altri allenatori cercati dai rossoneri.

Il nome di Glasner è ormai da escludere totalmente per il Milan, ma avrebbe potuto fare bene con la presenza di giocatori ideali per il suo attacco, come ad esempio Pulisic e Nkunku, ottimi per giocare dietro la prima punta nel 3-4-2-1. Senza Glasner, improbabile che il Milan riapra i discorsi per Mateta. Il francese del Crystal Palace è un pupillo dell'allenatore che lo avrebbe potuto chiedere come primo colpo sul mercato.

Amorim la scelta del Milan

L'accordo trae il Milan è stato finalizzato e il portoghese sarà il nuovo allenatore del Milan, con un contratto biennale, con opzione per un terzo anno. L'ex tecnico dello Sporting riceverà. Mancano solo i comunicati ufficiali e l'eventuale arrivo dell'allenatore a Milano.

Amorim piace per la sua idea di calcio offensiva con il suo 3-4-3 che si trasforma anche in un 3-1-6 aggressivo in determinate circostanze. Male la sua experience con il Manchester United, chiusa con una media punti di 1,43. 2,28 di media punti con lo Sporting e 2,38 al Braga, medie quindi estremamente positive in Portogallo. Da verificare come possa esprimersi in Serie A. Tra i calciatori più valorizzati ricordiamo Viktor Gyökeres (ora all'Arsenal), Pedro Porro esterno del Tottenham e Nuno Mendes che ora fa faville al PSG.

Primo colpo già in arrivo?

"Il primo acquisto portato da Krösche potrebbe essere Can Uzun, trequartista classe 2005 dal fiuto del gol e dalle grandi qualità. Viene valutato 45 milioni di euro, ma mi dicevano che potrebbe arrivare anche a una cifra inferiore. Uzun potrebbe essere il primo colpo: è tra i talenti più importanti del calcio tedesco. In un eventuale 3-4-2-1 potrebbe essere il giocatore da schierare dietro la punta".

Il giornalista Carlo Pellegatti, nel suo video su YouTube, ha svelato il possibile primo colpo di mercato del nuovo corso rossonero.

Costi importanti per il Milan, ma potrebbe essere un calciatore offensivo ideale per il gioco di Amorim. Ha giocato 15 volte da titolare nella stagione di Bundesliga per un totale di 1172 minuti in campo.

Questi i suoi dati (da Sofascore):