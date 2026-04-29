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Milan, Modric a Milanello la prossima settimana: svolgerà in Italia la rieducazione

Luka Modric, centrocampista AC Milan, uscito per infortunio durante Milan-Juventus di Serie A
Luka Modric, dopo l'infortunio allo zigomo sinistro e la conseguente operazione, non sarà protagonista in campo con il Milan di Massimiliano Allegri per le ultime giornate di campionato. Ma resterà in qualche modo vicino ai suoi compagni
Daniele Triolo Redattore 

La testata rifilatagli da Manuel Locatelli nel finale di Milan-Juventus dell'ultimo turno di campionato costerà a Luka Modric, centrocampista rossonero, le ultime quattro partite del Diavolo di Massimiliano Allegri. Ovvero quelle contro Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari.

Operato lunedì, presso la clinica 'La Madonnina' di Milano per la 'frattura complessa e pluriframmentata dello zigomo sinistro', Modric è stato costretto, dunque, a chiudere la sua prima (e ultima?) stagione con il Milan con 36 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il suo 'score' è di 2 reti e 3 assist in 2.836' sul terreno di gioco.

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Ora cosa farà il 40enne centrocampista croato? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come, la prossima settimana, si toglierà i punti messi in faccia dopo l'intervento chirurgico. Da mercoledì, poi, potrebbe già essere a Milanello per ricominciare a lavorare e non perdere il tono muscolare. Niente allenamenti o partitelle con i compagni. Corsa da solo e palestra, per le gambe, nel suo programma.

Obiettivo, tenere alta la condizione atletica in vista dei Mondiali

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Se non potrà essere, quindi, protagonista insieme a Mike Maignan ed i ragazzi nella corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League, almeno Modric resterà vicino alla squadra rossonera e a mister Allegri in questi giorni, svolgendo la rieducazione in Italia. I suoi carichi di lavoro aumenteranno finché il Milan rimarrà a Milanello, ovvero fino al 23-24 maggio. A quel punto, da capire cosa farà. Potrebbe tornare in Croazia, a Zara, oppure continuare ad allenarsi a Milanello (visto che i figli vanno a scuola a Milano) allenandosi con gli altri compagni che parteciperanno ai Mondiali.

Il suo obiettivo, infatti, è ora quello di tenere alta la propria condizione atletica in attesa di unirsi alla Croazia del Commissario Tecnico Zlatko Dalić, che è stata inserita nel Girone L della rassegna iridata insieme a Inghilterra, Ghana e Panama. Per Modric sarà la quinta partecipazione ai Mondiali.

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