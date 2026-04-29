Milan, Modric svolgerà la rieducazione post-infortunio a Milanello—
Ora cosa farà il 40enne centrocampista croato? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come, la prossima settimana, si toglierà i punti messi in faccia dopo l'intervento chirurgico. Da mercoledì, poi, potrebbe già essere a Milanello per ricominciare a lavorare e non perdere il tono muscolare. Niente allenamenti o partitelle con i compagni. Corsa da solo e palestra, per le gambe, nel suo programma.
Obiettivo, tenere alta la condizione atletica in vista dei Mondiali—
Se non potrà essere, quindi, protagonista insieme a Mike Maignan ed i ragazzi nella corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League, almeno Modric resterà vicino alla squadra rossonera e a mister Allegri in questi giorni, svolgendo la rieducazione in Italia. I suoi carichi di lavoro aumenteranno finché il Milan rimarrà a Milanello, ovvero fino al 23-24 maggio. A quel punto, da capire cosa farà. Potrebbe tornare in Croazia, a Zara, oppure continuare ad allenarsi a Milanello (visto che i figli vanno a scuola a Milano) allenandosi con gli altri compagni che parteciperanno ai Mondiali.
Il suo obiettivo, infatti, è ora quello di tenere alta la propria condizione atletica in attesa di unirsi alla Croazia del Commissario Tecnico Zlatko Dalić, che è stata inserita nel Girone L della rassegna iridata insieme a Inghilterra, Ghana e Panama. Per Modric sarà la quinta partecipazione ai Mondiali.
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