Luka Modric, dopo l'infortunio allo zigomo sinistro e la conseguente operazione, non sarà protagonista in campo con il Milan di Massimiliano Allegri per le ultime giornate di campionato. Ma resterà in qualche modo vicino ai suoi compagni

Operato lunedì, presso la clinica 'La Madonnina' di Milano per la 'frattura complessa e pluriframmentata dello zigomo sinistro', Modric è stato costretto, dunque, a chiudere la sua prima (e ultima?) stagione con il Milan con 36 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il suo 'score' è di 2 reti e 3 assist in 2.836' sul terreno di gioco.